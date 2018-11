EQUITANA 2019 präsentiert: „Ludger Beerbaum live“

Exklusiver Ausbildungsabend am 12. März 2019 auf der EQUITANA in Essen

Quelle: EQUITANA / Sven Cramer

Er ist ein Multi-Champion und bereits jetzt eine Legende des internationalen Springsports: Vier olympische Goldmedaillen und zahlreiche Championats-Titel konnte Ludger Beerbaum in seiner Karriere als aktiver Turniersportler gewinnen. Der mehrmalige Welt- und Europameister ist einer der erfolgreichsten Springreiter der Welt – und heute als Trainer und Ratgeber international gefragt. Zum ersten Mal ist Ludger Beerbaum nun in einem exklusiven Ausbildungsabend auf der EQUITANA in Essen zu erleben: Am 12. März 2019 gibt er in seinem Live-Training „Ludger Beerbaum live“ Einblicke in seine Philosophie und teilt seine Erfahrungen aus 30 Jahren Turniersport und Ausbildung.

Wie arbeitet ein Weltklassereiter? Welche Schwerpunkte setzt er im seinem Training? Wie baut man junge Pferde für den Spitzensport auf? In seinem Ausbildungsabend bringt Ludger Beerbaum gemeinsam mit den Topreitern aus seinem Turnierstall wertvolle Tipps aus der Welt des Leistungssports, die jeder Zuschauer auch in seinem eigenen Training zuhause nutzen kann.

Die Ausbildungsabende der EQUITANA haben sich zu einer festen Größe im Programm entwickelt. Nach Klaus Balkenhol, Uta Gräf und Ingrid Klimke gibt es in diesem Jahr gleich zwei exklusive Veranstaltungen mit Reitsportgrößen. Neben „Ludger Beerbaum live“ am 12. März erwartet die Besucher bereits am Tag zuvor mit „Von Bredow-Werndl live“ ein Dressurabend mit den Geschwistern Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl.

Zum 25. Mal bringt die EQUITANA vom 9. bis 17. März wieder alles zusammen, was die internationale Pferdewelt aktuell zu bieten hat. Die EQUITANA-Jubiläumsausgabe hat dazu neben dem weltweitgrößten Ausstellungsbereich wieder zahlreiche Top-Events im Angebot – darunter die Pferdegala HOP TOP Show und exklusive Ausbildungsabende mit den Stars des Reitsports.

Eintrittskarten für die EQUITANA und zu „Ludger Beerbaum live“ sind ab sofort im EQUITANA-Ticketshop erhältlich.

„Ludger Beerbaum live“

Dienstag, 12. März 2019, 20 Uhr

EQUITANA

Messegelände Essen

www.equitana.com

Reed Exhibitions Deutschland GmbH