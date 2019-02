EQUITANA Essen - WESTERN-TAG AM 14. MÄRZ MIT TOP-SPORT UND LIVE-TRAININGS

- Halle 5: Die neue Westernwelt

- Highlights im Tagesprogramm: Böckmann Reining Cup und NCHA-Bonda Ranch Cutting Cup

- Exklusive Abendshow: “Monty Roberts live presented by Höveler”

Donnerstag ist Westerntag – das ist Tradition auf der EQUITANA. Auch in diesem Jahr, wenn am 14. März die Weltmesse des Pferdesports ganz im Zeichen von Reining, Cutting und der Westernausbildung für Pferd und Reiter steht. Die wichtigste Neuerung: Der Westernsport zieht um. Neue Heimat auf der EQUITANA wird die „neue“ Messehalle 5 – in der bisher der große Showring zu finden war. Denn dieser zieht nun in die alte Westernhalle.

Im großen Ring (jetzt Halle 4) finden am 14. März auch wieder die beiden Western-Highlights statt: der Böckmann Reining Cup und der NCHA-Bonda Ranch Cutting Cup.

Hochkarätig besetzt und fachkundig kommentiert beginnt um 12:30 Uhr der Böckmann Reining Cup. An den Start gehen in diesem Jahr Emanuel Ernst, Verena Klein, Niklas Ludwig, Lars Nebel, Alexander Ripper, Stephan Rohde, Lars Süchting, Markus Süchting und Nina Weber.

"Western meets Classic - ein Reitweisenvergleich" heißt es zwischen den beiden Cups im FN-Programm mit Reining-Bundestrainer Nico Hörmann im großen Ring.

Cow-Sence, Schnelligkeit und gutes Team-Work sind ab 15:30 im NCHA-Bonda Ranch Cutting Cup gefragt. Auf der Teilnehmerliste stehen Sandra Henkel, Monique Jablonski, Ute Holm, Sasha Schwind, Sandra Niedostatek, Sven Oser, Uwe Oser, Rob Gerrits, Willi Klumpp und Malte Döring.

Altmeister des Horsemanship: “Monty Roberts live presented by HÖVELER”

Auch mit über 80 Jahren reist der bekannteste aller Pferdeflüsterer rund um den Erdball – und macht am 14. März Station auf der EQUITANA. In der Abendshow „Monty Roberts live presented by Höveler“ gibt es die seltene Gelegenheit, den Altmeister des Horsemanship in Deutschland noch einmal live zu erleben. Ab 20 Uhr präsentiert Monty Roberts im großen EQUITANA-Ring seine Trainingsmethoden, mit der er eine vertrauensvolle Basis als Grundlage für das Training und den täglichen Umgang mit Pferden schafft.

Die gewaltfreie Kommunikation zwischen Mensch und Tier spielt dabei die entscheidende Rolle. Die von ihm entwickelten Join-Up®- und Follow-Up®-Methoden bauen auf der Sprache der Pferde auf. Join-Up® ist eine auf Vertrauen basierende Trainingsmethode, die das natürliche Verhalten der Pferde, darunter vor allem ihre Fluchtreaktion, berücksichtigt. Monty Roberts hat es mit dieser Methode geschafft, dass ihm die Pferde innerhalb kurzer Zeit vertrauen. Im Rahmen des Ausbildungsabends wird er mit verschiedenen Pferden arbeiten, denen er im großen Ring erstmals begegnen wird.

Egal ob Westernzubehör, Sattlerwaren oder Bekleidung, ob Sport- oder Zuchtverbände von Westernpferderassen – die Halle 5 bietet Westernfans weit mehr als Boots, Chaps und Cowboyhüte. Und das nicht nur am EQUITANA-Westerntag. Hier zeigen während der gesamten Messelaufzeit vom 9. bis 17. März Aussteller rund ums Westernreiten ihr umfassendes Angebot in typischem Western-Flair.

Die perfekte Bühne für lehrreiche Demonstrationen und inspirierende Live-Trainings mit den besten Horsemen, Reitern und Trainern der Szene bietet der Westernring in Halle 5. Gestaltet wird das Programm u. a. von der EWU Deutschland, der Deutschen Quarter Horse Association (Testrides), dem Parelli Instruktoren Team, Peter Kreinberg, Petra Roth-Leckebusch (Grundlagen für die pferdegerechte Ausbildung im Westernsattel), dem Ranch Roping Team, der der International Barrel Racing Association of Germany.

Western Focus Days

Zweimal täglich, jeweils um 12 Uhr und um 15 Uhr, demonstrieren Top-Referenten im Ring der Westernhalle 5 exklusiv die Western Focus Days präsentiert von wittelsbuerger.com. In jeweils 30 Minuten langen Infoblöcken erleben die Besucher Westernriding, Western Meets Classic, Ranch Horse, Reining, Horsemanship, Cutting und Ranch Horse. Zu den Referenten gehören Diana & John Royer, Gabi Resch, Claudia Miller und Ute Holm.

Aber auch im großen Ring kommen Westernfans auf ihre Kosten. So gibt es am Freitag um 12.30 Uhr den UELZENER Horse & Dog Trail. In perfekter Teamarbeit müssen Reiter, Pferd und Hund einen Trail- bzw. Geschicklichkeitsparcours bewältigen und dabei zeigen, wie gut sie miteinander interagieren können.

EQUITANA Education

In Ganztages-Seminaren bieten die großen Horse(wo)men der Pferdewelt beim Format „EQUITANA Education“ jeden Tag ein neues lehrreiches Programm in Halle 1A an – von der unterschiedlichen Hilfengebung im Sattel bis zur Bodenarbeit In diesem Jahr sind u.a. Thomas Türmer (Dienstag, 12. März), Claudia Münch (Freitag, 5. März) und Bernd Hackl (Samstag, 16. März) dabei. Die Seminare finden täglich von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr statt.

Jetzt Tickets sichern

Der Besuch der beiden Western Cups ist für EQUITANA-Besucher in der Messe-Tageskarte bereits inbegriffen. Wer auf Nummer sichergehen will, sollte sich für nur 6,90 Euro zusätzlich zur Tageskarte einen Sitzplatz am großen Ring reservieren. Für den Besuch der EQUITANA Education-Seminare wird ein Kombi-Ticket für die Messe und das Seminar benötigt. Und auch für Abendshow von Monty Roberts gibt es Tickets im EQUITANA-Onlineshop.

www.equitana.com