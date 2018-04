EQUITANA Open Air 2018: Das große Fest des Breitensports

Deutschlands größtes Pferdesportfestival lockt am Wochenende nach Pfingsten Reiter und Pferdefans nach Neuss

Ponyreiten. Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Dressur meets Western meets Gangpferdereiten, Barock, Fahrsport und vieles mehr: Die EQUITANA Open Air bringt vom 25. bis 27. Mai die verschiedensten Reitweisen zusammen und begeistert mit ihrer einmaligen Atmosphäre aus Messe, Sport und Show. Am Wochenende nach Pfingsten erleben die Besucher in Neuss das Beste aus der Welt des Pferde-Breitensports – mit zahlreichen Wettbewerben, viel Information, Unterhaltung und Shopping-Möglichkeiten unter freiem Himmel.

Rund 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummern stehen auf dem Programm. Darunter sind unterschiedlichste Wettbewerbe und Qualifikationen für Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter. Fast 1.000 Turnier- und Freizeitreiter gehen an den drei Tagen an den Start, von Anfängern bis zu erfolgreichen Reitern in den höheren Klassen.

Cups und Wettbewerbe der Partnerverbände

Der Pferdesportverband Rheinland schickt seine Reiter in Dressur- und Gelassenheitsprüfungen, in Allround-, Geschicklichkeits- und Spring-Wettbewerben an den Start. Von Pleasure bis Reining stehen bei der Ersten Westernreiterunion (EWU) Rheinland zahlreiche Disziplinen des Westernreitens auf dem Programm. Der Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV) Rheinland bietet Wettbewerbe in Gangarten von Tölt bis zum Speedpass und die IG Welsh, die jährlich eine Vielzahl von Veranstaltungen rund um Welsh Ponys anbietet, ist mit Zuchtschauen und Ponyprüfungen auf der EQUITANA Open Air dabei.

Im KATINA Showcup zeigen sich die Showstars von morgen mit originellen Freiheitsdressuren, Quadrillen oder Zirkuslektionen. Farbenfroh und elegant präsentieren sich Reiter und Pferde im KÖNIGS Barockpferde Cup. Auf PREs, Lusitanos, Friesen & Co. treten die Reiter in Dressurprüfungen der Klassen A bis S an. Tempo, Harmonie und Rhythmus sind im LOUVEN Working Equitation Cup gefragt, wenn einige der erfolgreichsten deutschen Reiter in einem Kurzwettkampf Ausschnitte aus den verschiedenen Disziplinen der Working Equitation zeigen.

Profitipps im Live-Training

Die klassische Dressurausbildung, Bodenarbeit mit Doppellonge, Training mit Trailhindernissen oder die Ausbildung von Reitbegleithunden stehen im Mittelpunkt der Lehrstunden auf der EQUITANA Open Air.

Mit dabei: Nicole Uphoff-Selke. Die vierfache Olympiasiegerin, deren große internationale Erfolge mit „Rembrandt“ unvergessen sind, hat die Jugendförderung und das Entdecken von jungen Talenten für sich zu einer Herzensangelegenheit erklärt. Auf der EQUITANA Open Air trainiert Nicole Uphoff-Selke in ihrer Lehrstunde (präsentiert von EQUIVA) mit jungen Talenten vor Publikum.

“Horsemanship meets Working Equitation” heißt es in der Lehrstunde mit Ralf Heil und Mitja Hinzpeter. Die beiden Trainer zeigen, wie Rittigkeitsprobleme, mentale Blockaden oder negative Erfahrungen mit Bodenarbeit, mentalem Coaching und Tricks aus dem Training mit Trailhindernissen überwunden werden können.

Die Ausbildung von Reitbegleithunden steht im Fokus der Lehrstunde von Tiertrainerin Karen Uecker. Unter dem Titel „Verstehe Deinen Hund“, präsentiert von den Uelzener Versicherungen, demonstriert sie, wie Reiter, Pferd und Hund gemeinsam sicher und harmonisch unterwegs sein können.

Show-Highlights in der Pavo Night

Neben den Lehrstunden wartet die EQUITANA Open Air mit einem spannenden Showprogramm mit 40 Pferderassen auf – im Tagesprogramm und vor allem in der Pavo Night am Samstag, 26. Mai: Ab 20 Uhr sorgen Show-Highlights wie Freiheitsdressuren, rasante Stunts und bunte Schaubilder für erstklassige Unterhaltung. Unter anderem ist das Ponyshowteam dabei, das vor zwei Jahren den KATINA Showcup gewann; außerdem der mehrmalige Deutsche Meister und Weltcupsieger im Voltigieren Jannis Drewell, Youtube-Star Haflinger Amani, die Quadrille der Five Star Ranch von Diana und John S. Royer sowie die Ponys von der Reitschule Evelyn Biesenbach.

Pony-Spaß für die Jüngsten

Auch die jüngsten Pferdefreunde kommen auf der EQUITANA Open Air auf ihre Kosten. Ponyreiten und Pony-Putzwettbewerb, Ponys bemalen oder einfach kuscheln. Oder wer es mit mehr Action mag auch Steckenpferde-Springwettbewerb, Führ-Rennen oder ein Kinder-Spring-Parcours. Am Ponyreitring ist das Team der Reitschule Evelyn Biesenbach ganz auf Kinder eingestellt.

Shoppingerlebnis unter freiem Himmel

Für reichlich Shopping-Möglichkeiten auf der EQUITANA Open Air sorgen die mehr als 220 Aussteller aus 13 Nationen. In der Zeltstadt zeigen sie ein großes Sortiment von Reitsportzubehör und Bekleidung über Futtermittel bis hin zu Pferdeanhängern, Stall- und Weidebedarf.

Tickets und Infos zum Programm gibt es unter www.equitana-openair.com

EQUITANA Open Air

bis 27. Mai 2018,

RennbahnPark Neuss

Öffnungszeiten:

Freitag 10:00 - 20:00 Uhr,

Samstag 09:00 - 20:00 Uhr

Sonntag 09:00 bis 18:00 Uhr

Eintrittspreise im Vorverkauf (Onlineshop):

Freitag € 8,- (erm.* € 3,-), Samstag / Sonntag: € 11,- (erm.* € 6,-)

Eintrittspreise an der Tageskasse mit Aufschlag (+ € 4,-)

* Kinder von 6-15 Jahren & Behinderte ab 80%, gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Tickets am Freitag kostenlos für FN Mitglieder:

Persönliche Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erhalten am ersten Tag der EQUITANA Open Air (25. Mai) freien Eintritt.

Tickets unter www.equitana-openair.com

Reed Exhibitions Deutschland GmbH