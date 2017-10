EQUITANA Open Air 2018: Vorverkauf hat begonnen

EQUITANA / Hans Kuczka

Mit ihrer einmaligen Atmosphäre aus Sport und Show begeistert die EQUITANA Open Air alle zwei Jahre Reiter und Pferdefreunde. Das nächste Mal vom 25.bis 27. Mai 2018: Am Wochenende nach Pfingsten erleben die Besucher in Neuss wieder das Beste aus der Welt des Pferde-Breitensports.

Der Ticket-Vorverkauf zur EQZUITANA Open Air hat bereits begonnen. Frühbucher profitieren von den günstigen Vorverkaufs-Preisen im Online Shop und sparen bis zu 50% pro Ticket im Vergleich zum Preis an der Tageskasse.

Fast 200 Veranstaltungen auf sieben Reitplätzen stehen auf dem Programm. Darunter sind unterschiedlichste Wettbewerbe und Qualifikationen für Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter. Fast 1.000 Turnier- und Freizeitreiter gehen an den drei Tagen an den Start, von Anfängern bis zu erfolgreichen Reitern in den höheren Klassen.

EQUITANA / Sven Cramer

„Dem Breitensport gehört die Zukunft“, so EQUITANA-Chefin Christina Uetz. „Neun von zehn Reitern in Deutschland sind Freizeitreiter. Verschiedene Reitweisen und eine bunte Rassevielfalt bestimmen heute das Bild in vielen Reitställen. Das macht auch der Erfolg der EQUITANA Open Air deutlich. Kein anderes Event verbindet die klassische Reitweise mit Western- und Gangpferdesport, bietet Freizeitreitern sowie sportlich ambitionierten Reitern gleichermaßen eine große Plattform“, so Uetz weiter.

Neben dem Sport- und Showprogramm bieten mehr als 220 Aussteller in der Zeltstadt ein großes Sortiment von Reitsportzubehör und Bekleidung über Futtermittel bis hin zum Stall- und Weidebedarf.

