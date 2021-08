EQUITANA OPEN AIR AT NIGHT PRÄSENTIERT VON DER UELZENER: SPANISCHER SOMMERNACHTSTRAUM

Mit seinen unvergleichlichen Freiheitsdressuren begeistert Santi Serra Camps die Zuschauer auf der ganzen Welt.

Santi Serra Camps und weitere namhafte Künstler machen die Abendshow am Samstag, 7. August, zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der ereignisreiche Tag auf der EQUITANA Open Air in Mannheim geht am Samstagabend ab 19.30 Uhr in eine stimmungsvolle Gala präsentiert von der Uelzener Versicherung über. Die Gäste erwarten temporeiche Auftritte und bewegende Bilder in einem Feuerwerk aus Sport und Show.

Zu den außergewöhnlichen Auftritten des Abends gehört der von Santi Serra Camps. Der Spanier mit dem besonderen Gespür für Araber und Friesen begeistert mit seinen unvergleichlichen Choreographien und Freiheitsdressuren die Zuschauer auf der ganzen Welt. Bei den Olympischen Spielen in London hat er gemeinsam mit seinen Pferden und Hunden ebenso außergewöhnliche Augenblicke geschaffen wie bei anderen Großveranstaltungen in Los Angeles, Hong Kong und Katar. Mit seinem einzigartigen Zusammenspiel von Mensch und Tier voller Leichtigkeit und Lebensfreude verzaubert er das Publikum auch in Mannheim.

Weltmeister in der Working Equitation – diesen Triumph feierten Gernot Weber, Stefan Baumgartner und Mitja Hinzpeter 2018. Gemeinsam mit dem Team von Signum Sattelservice und den Golden Pintos setzen sie die Arbeitsreitweise der spanischen Rinderhirten im großen Stadion effektvoll in Szene.

Den Anmut und die Ausstrahlung der iberischen Pferde zelebriert die Quadrille des Vereins der Freunde und Züchter des Pferdes Reiner Spanischer Rasse. Sie lassen die königlichen Tiere in einer fantasievollen Choreographie miteinander tanzen.

Rasante Manöver und kontrolliertes Risiko sind die Leidenschaft von Yvonne Gutsche. Die Stuntreiterin scheut im Sattel weder Feuer noch scheinbar unüberwindbare Hindernisse und wenn es nötig ist, galoppiert sie sogar mit dem Kopf durch die Wand.

Zusammen mit vielen weiteren Paaren sorgen sie bei der EQUITANA Open Air at night präsentiert von der Uelzener am Samstag, 7. August, um 19.30 Uhr für einen spanischen Sommernachtstraum. Da das Sitzplatzangebot sehr begrenzt ist, empfehlen wir, rechtzeitig zu buchen. Die entsprechenden Tickets sind ab sofort in unserem Onlineshop verfügbar.

