EQUITANA und FN: Zusammenarbeit mit Zukunft

Die EQUITANA und die Deutsche Reiterliche Vereinigung haben ihre Kooperation verlängert

Quelle: EQUITANA

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und die EQUITANA verbindet auch künftig eine enge Partnerschaft. Das besiegelten beide Seiten mit der Verlängerung des Kooperationsvertrages für weitere zehn Jahre. Damit bleibt die FN exklusiv ideeller Träger der Weltmesse des Pferdesports. „Für uns ist die EQUITANA ein ganz wichtiges Forum, um einen großen Teil der pferdesportlichen Öffentlichkeit zu treffen und in persönlichen Gesprächen dem Verband durch Mitarbeiter und Ehrenamtler vor Ort auch ein Gesicht zu geben. Inhaltlich bietet uns die Messe Gelegenheit darzustellen, wofür wir stehen: Ein fach- und pferdegerechtes, erfolgreiches Ausbildungssystem. Und ein vertrauensvolles Zusammenspiel von Pferd, Mensch und Natur als Basis von verantwortungsvollem Turnier- und Freizeitsport“, betonte FN-Generalsekretär Sönke Lauterbach anlässlich der Unterzeichnung in Warendorf.



Olympiasieger, Welt- und Europameister, die Nationaltrainer der verschiedenen Disziplinen sowie namhafte FN-Ausbildungsexperten haben mit exklusiven Lehrstunden seit vielen Jahren einen festen Platz auf der EQUITANA. „Das Thema Ausbildung ist ein zentraler Baustein unseres Programms. Wir möchten unseren Besuchern durch hochkarätige Trainer richtiges und harmonisches Reiten vermitteln und freuen uns, dafür mit der FN einen starken Partner an unserer Seite zu haben“, sagte EQUITANA-Chefin Christina Uetz. Die Kooperation, die bereits seit 45 Jahren besteht, hat in der Vergangenheit entscheidend dazu beigetragen, die Basis aus der Leistungsspitze in die Breite zu tragen und den Nachwuchs nachhaltig für den Pferdsport zu begeistern. Dieses Ziel verbindet beide Partner auch in Zukunft.



Ausbildung ist ebenfalls ein Schwerpunkt der beiden Pferdesportfestivals in diesem Jahr. Lehrstunden im Tagesprogramm sowie in zwei Abendveranstaltungen vermitteln Disziplinen übergreifend Tipps für das tägliche Training mit dem eigenen Pferd. Basisprüfungen für verschiedene Reitweisen und Rassen geben einen Eindruck von der breitensportlichen Vielfalt. Die EQUITANA Open Air findet im Sommer erstmals an zwei Standorten statt: vom 11. bis zum 14. Juni im Rennbahnpark Neuss sowie vom 3. bis 5. Juli auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Die nächste EQUITANA findet vom 13. bis 21. März 2021 in Essen statt – wie alle zwei Jahre.

Dominique Schroller

Content Manager