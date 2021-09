Foto: 8 Photo Agency

AMERICANA 2021:

ERCHA Futurity Non Pro Go round: Nicola Succu und Gabriele Poli Barberis vorn in Non Pro und Amateur nach Rein Work

17 Pferde waren für den ERCHA Futurity Non Pro Go round gemeldet, bei dem am zweiten Tag der AMERICANA die Rein Work anstand. Hier übernahmen zwei Reiter die Führung in Non Pro und Amateur: Nicola Succu mit Alessia Campis A Nite With Marylin (Gunners Special Nite x LDL Marilyn Chex) und Gabriele Poli Barberis mit First Cats Got Luck, die beide eine 210,5 erzielten. An dritter Steller in der Non Pro und Amateur folgte Mario Petrosino mit LR Spat Mokie Cat (Ans mokie Cat x Of Spat) – der Score 209.

Gabriele Poli Berberis knüpfte damit an seine bisherigen Erfolge in diesem Jahr an. U.a. war der jungen Italiener ERCHA NRCHA Non Pro Bridle Spectacular Champion beim LQH Masters 2021 und ERCHA NRCHA Non Pro und Amateur Pre Futurity Champion.

Nicola Succu dominiert auch Limited Non Pro

Für Nicola Succu und A Nite With Marylin bedeutete dies gleichzeitig auch die Führung in der Limited Non Pro. Zweite wurde hier Giulia Costelli mit Brownie Lady (Smart Rey Pepto x DB Cats Sweet Lady), die eine 203 scorte, vor Olaf Bockstaller mit SER Cinco Estrella (Chexs N Five x HS Valentinesurprise, 200).

Alessandro Tugnoli auf Platz 1 und 2 nach Rein Work im ERCHA Derby Non Pro Go round

Starke Leistung von Alessandro Tugnoli in der Rein Work im ERCHA Derby Non Pro Go round: mit Smarttarisdeal (Smart Easy Deal x Ot Taris Peppy) brachte er es auf eine 212,5, was die Führung bedeutete. Die beiden waren 2020 Pre Futurity Non Pro Champion. Zudem ritt er The One Dark Deal (Smart Easy Deal x Miss Mify Olena) mit einer 212 auf Platz. An dritter Stelle: Richard Forster mit Noonecallsmechicken (Yellow Jersey x Chic to a Hen), der eine 211 erzielte.

Shirley Schalcher geht nach Rein Work in ERCHA Derby Amateur und Limited Non Pro Go round in Führung

Sowohl im ERCHA Derby Amateur als auch Limited Non Pro Go round ging Shirley Schalcher mit SS Smart Cash N Cerry (Big And Sweet BB x Miss Flipstick). Die Schweizerin, die u.a. 2016 die ERCHA Futurity Non Pro gewann, war mit diesem Pferd erst vor kurzem Hackamore Non Pro Champion beim LQH Masters.

Auf Platz 2 in der Amateur kam mit einer 206 Claudio Ferrami auf SA Ret Hickory N San (Ret Great N San x Hickory Sanote), gefolgt von Vera Walliser auf CD Fortunate Son (205).

Zweiter in der Limited Non Pro wurde Martin Mareš mit Silver Badger Poo (Big And Sweet BB x Miss Flipstick), der eine 202 erzielte, vor Uwe Pfeiffer und Millenium Boompepp (Mifillenium x Ot Boompepp)

Ramona Billing

Redaktionsbüro, PR und Event-Management