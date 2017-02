Erfolgreich wie noch nie ist Bilanz der Württemberger Auswahl für Hengsttage in München ausgefallen

Foto zeigt den Prämienhengst von Fürst Romancier - Carpaccio mit v.l. dem 2. Vorsitzenden der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Wolf Lahr, Ausstellerin Sabine Henning, Züchter Edwin Schuster und Vorbereiter Matthias Schepper. Foto: Krenz

Hengsttage 2017 München Riem:

Caprice stellt Prämienhengst

So erfolgreich wie noch nie ist die Bilanz der Württemberger Auswahl für die Hengsttage in München ausgefallen

Die Bilanz der baden-württembergischen Auswahl für die Hengsttage des Deutschen Sportpferdes in München vom 26. bis 28. Januar 2017 ist hoch erfolgreich: Von den 26 zugelassenen Hengsten wurden 14 gekört und darunter zwei Hengste mit der Prämie ausgezeichnet.

Einmal mehr brachte sich eine der züchterisch erfolgreichsten Stuten des Landes mit einem ihrer Söhne ins Gespräch: Die Rede ist von der Carpaccio-Tocher Caprice. Die Mutter der international erfolgreichen Grand-Prix-Pferde FBW Daktari und FBW Dolce Vita und des ehemaligen Birkhof-Hengstes Fred Astaire, glänzte 2017 mit dessen Vollbruder in München: Der jetzt dreijährige Sohn des Fürst Romancier warb bereits in Stuttgart bei seinem Auftritt beim German Masters 2016 mit seinen weitaus überdurchschnittlichen Grundgangarten für sich und konnte diese einmal mehr im Rahmen seiner Körung in München gekonnt zur Schau stellen. Kein Wunder, dass die Körkommission den von Klaus und Edwin Schuster gezogenen Hengst, in das sechs Hengste umfassende Prämienlot seiner Körung berief.

In der abschließenden Auktion erwarb die Dressurreiterin Lisa-Maria Klössinger, die mit dessen Halbbruder FBW Daktari 2016 die Serie Stars von Morgen gewann und zwei Mal Einzel-Silber bei den Europameisterschaften der jungen Reiter holte, den typvollen Youngster für 90.000 Euro. Damit hat die seit 2017 in die Deutsche Bank Reitsport-Akademie berufene Dressurreiterin ein weiteres hoch talentiertes Nachwuchspferd im Stall. Aussteller des Prämienhengstes war die SH Sportpferde GmbH aus Oberderdingen.

Ebenfalls mit der Prämie ausgezeichnet wurde der von der Freistedt-Schmid Gbr ausgestellte Tornesch – Cassini II-Sohn, namens Tornado. Der mit abnormalen Springvermögen ausgestattete Holsteiner wechselte über die Auktion für 77.000 Euro in den Besitz des Gestütes Vorwerk in Cappeln. Nach Österreich wechselte das gekörte Deutsche Sportpferd von Diamo Gold aus einer Mutter von Rubin Royal aus der Zucht von Eveline Bruggmann in der Schweiz. 175.000 Euro legte ein Dressurstall aus Österreich für den bewegungsstarken Fuchs ausgestellt von Diamond horse stud an.

Über ein positives Körurteil und einen guten Verkauf konnte sich die PBM Pfefferle GmbH freuen: Die im Rahmen des Marbacher Wochenendes geehrte Züchterfamilie konnte in München einen weiteren schönen Erfolg verbuchen: Ihr lackschwarzer Sohn des Damon Hill aus einer Mutter von Lord Loxley wurde gekört und in der Auktion für 52.000 Euro vom Landgestüt Neustadt-Dosse erworben. Ebenfalls aus dem Lot des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg stammte der Sezuan-Sohn, der für 250.000 Euro nach Dänemark verkauft wurde. Ein Zack-Sohn, ausgestallt von Blue hors wechselte für 100.000 Euro den Besitzer.

Einen Sohn des international in Springen unter Max Kühner erfolgreichen Cielito Lindo hat Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck in München erworben. Der hervorragend springende, bereits Cielito Mio benannte Hengst, stammt aus einem sportlich hoch dekorierten Mutterstamm.

Don Diamond und Topas mit Prämientiteln ausgezeichnet

Gleich über zwei Auszeichnungen eigener Hengste konnte sich das Gestüt Birkhof in Donzdorf freuen: Der Münchner Körsieger des Jahres 2007, Don Diamond, wurde als Schlusspunkt des Gala-Abends feierlich zum DSP-Elitehengst ernannt. Er trabte wie vor zehn Jahren anlässlich seiner Körung an der Hand von Matthias Schepper in die Olympia-Reithalle ein. Don Diamond, der selbst unter Nicole Casper bis Grand-Prix erfolgreich ist und eine ebenso erfolgreiche Karriere als Vererber vorweisen kann, erfüllte als zweiter Hengst nach Quaterback die hohen an diesen Titel geknüpften Anforderungen. In München ließ er sich würdig mit der Hymne der Deutschen Sportpferde feiern und untermauerte damit einmal mehr seine hervorragenden Interieurwerte. Der Württemberger-Sohn des Diamond Hit aus einer Mutter von Carolus I wurde von Stefanie Hofmann gezogen.

Sein Boxennachbar, der Württemberger Topas, der 2014 in München gekört wurde, bekam in München den Titel „DSP-Prämienhengst“ zugesprochen. Topas war 2016 unter Nicole Casper mehrfach siegreich in Dressurpferdeprüfungen der Klasse L und Teilnehmer des Bundeschampionates der Dressurpferde. Der Sohn des Totilas aus einer Mutter von Sandro Hit stammt aus der Zucht von Simone und Martin Meder.

Die gekörten der Württemberger Auswahl im Detail:

DSP v. Damon Hill – Lord Loxley – Auktion: 52.000 Euro /

Aussteller u. Züchter: PBM Pfefferle GmbH, Mengen

Hann. v. Damsey – Sir Donnerhall - Auktion: 25.000 Euro /

Aussteller: Eveline Bruggmann, CH-Matzingen

DSP v. Diamo Gold – Rubin-Royal – Auktion: 175.000 Euro /

Aussteller: Diamond horse stud, Schweiz / Zü.: Eveline Bruggmann, Schweiz

Hann. v. Don Frederic – Stedinger – Auktion: 52.000 Euro /Aussteller: Gestüt Greim, Bärnau

DSP v. Fürst Romancier – Carpaccio – Prämienhengst - Auktion: 90.000 Euro /

Aussteller: SH Sportpferde GmbH, Oberderdingen / Zü.: Klaus u. Edwin Schuster, Ellwangen

Westf. v. Fürst Romancier – Sir Donnerhall I – Auktion: 59.000 Euro /

Aussteller: Thomas Müller, Strasslach

DSP v. San Florestano – Ratero – gekört – Auktion: 30.000 Euro /

Aussteller: Gestüt Greim, Bärnau

Hann. v. Sezuan – Hotline – Auktion: 250.000 Euro /

Aussteller: Gerdi Rackelbusch, Lauf

Old v. Tomahawk – Samarant – Auktion: 82.000 Euro /

Aussteller: Limbecker GmbH, Bernried

DNK v. Zack – Londonderry – Auktion: 100.000 Euro /

Aussteller: Blue Hors Aps

Westf. v. Emerald van het Rytershof – Balou du Rouet – Auktion: 70.000 Euro /

Aussteller: S.R. Holtwiesche GBR, Gescher

KWPN v. Jilbert van het Rytershof – Oklund – Auktion 25.000 Euro /

Aussteller: Syndikaat Rhein-Maas, NL-Sambeek

Holst v. Tornesch – Cassini II – Prämienhengst – Auktion: 77.000 Euro /

Aussteller: Freistedt-Schmid Gbr, Urspring

Hann. v. Van Gogh – Cassini II –Auktion: 45.000 Euro /

Aussteller: Claus Quast, Hamburg