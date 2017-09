Erfolgreiches Jahr 2017 für den Reiternachwuchs des Reitverein Thierhaupten

Stolz kann der Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V. auf seinen Reiternachwuchs sein, der in diesem Jahr sehr erfolgreich unterwegs war.

Chantelle Bremer wurde unter vielen weiteren Erfolgen „Schwäbische Meisterin im Springen“. Fotos Reitverein Thierhaupten

Sophie Erdt (16 J) erreichte neben zahlreichen Erfolgen in L-Dressuren mit Henrico auch in verschiedenen Touren erfolgreich. 3. Platz-Bronze beim Landesponyturnier 2017 in Kreuth, 4. Platz (Kl. L und FEI) Varta Pony Tour Dressur 2017, 4. Platz Schwäbischer Dressurpokal 2017 L* und L**.

Michaela Groß wurde in das 8er Team 2017, des Bayerischen Landessportverbandes aufgenommen. Das 8er-Team steht für stilistisches, sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten.

Julia Radke und Mandy Kleber waren Sieger des „Bayerns Pferde Champions Club 2017“. Der Champions Club ist eine Aktion, die zum einen die siegreichen Teilnehmer der Qualifikationsprüfungen noch einmal gesondert belohnt, zum anderen aber die unterschiedlichsten Disziplinen rund ums Pferd an einem speziellen Finaltag zusammenbringt.

Samira Meir (11 J) war erfolgreich bei verschiedenen Springprüfungen der Klasse E.

Lina Schwab (5 J) wurde Siegerin in der Führzügelklasse.

