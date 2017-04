Erfolgreiches zweites Hallenspringturnier beim Reitverein Thierhaupten

Sophia Böhler auf Gera vom RFV Gaunatal/Kruichen Siegerin Springprüfung Kl. L. Foto: K3-Foto

Von fast 580 Nennungen beim 2. Hallenspringturnier an drei Tagen Ende März, ging in der Siegerrunde der Springprüfung Kl. S* Alexander Renner auf Chakichak (SRC Fünfseeland) *5.00/48.42 als Sieger hervor. Den zweiten Platz belegte Dominik Hieber vom RV Augsburg-West auf Cortina d’Ampezzo (*4 /8.00/41.43). Richard Gardner auf Chacco Joy vom RV Königsbrunn Fohlenhof folgte mit *8.00/44.26 auf Platz drei.

Auch das zweite Hallenspringturnier brachte der Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V., unter der Leitung von Hildegard Steiner auf der Reitanlage Meir erfolgreich zu Ende.

Eine große Springreiterelite fand gute Bedingungen vor und auch das Wetter war frühlingshaft angenehm. Die Zeiteinteilung über die drei Turniertage war entspannt und so wurde auch das Helferteam zeitlich nicht zu sehr beansprucht.

Julia Meyr auf Naomi vom Reitverein Thierhaupten. Siegerin Springprüfung Kl. A** 2. Abt. - zweite in der ersten Abteilung mit Coco Beach. Foto: K3-Foto

In der ersten Prüfung einer Springpferdeprüfung Kl. A* am Freitag gingen die jungen Pferde an den Start. Richard Gardner gewann auf Nikita diese Prüfung, gefolgt von Werner Sailer (RFV Jettingen) auf Lordano’s Carolina. Drittplatziert war Werner Ehinger auf Cavallina (RFC St.G.Lützelburg). Es folgte eine Springprüfung Kl. L, die in der 1. Abt. Thomas Ehinger (RFC St.G. Lützelburg) auf Quintino gewann, gefolgt von Tobias Mayr (RV Königsbrunn Fohlenhof) mit Lasko und Michael Bogenhauser mit Athabasca (RFV Fischach) auf Platz 3. In der zweiten Abteilung siegte Julia Remmele (RTG Offingen) auf Fabiola, gefolgt von Julia Renner (SRC Fünfseeland) auf Chalone und Sophia Böhler (RFV Laugnatal/Kruichen) mit Gera auf dem 3. Platz. Am Nachmittag teilten sich Amazonen bei der Springprüfung Kl. A* die ersten Plätze. Siegerin Susanne Rupp (PSV St.L. Achsheim) auf Maitagorry, Natalie Burghart (RV Augsburg-West) auf Lousiana war zweite und Tina Oost (RFC St.G. Lützelburg) auf Little Jon Platz drei.

Die erste M*-Prüfung schloss diesen Turniertag ab. Gewonnen wurde diese Prüfung von Dominik Hieber (RV Augsburg-West) auf Ladina, gefolgt von Maciej Chomiak (RFV Ottobeuren) auf Chacco de Bonville auf dem 2. Platz und Richard Gardner auf Chacco Joy auf Platz 3.

Am Samstagmorgen starteten die jungen Pferde mit einer Springpferdeprüfung Kl. A**. Die Springprüfung Kl. A** folgte. Hier konnte den Sieg Julia Meyr auf Naomi vom RFV Thierhaupten/Ötz mit nach Hause nehmen, nachdem sie in der 1. Abteilung mit Coco Beach auf Platz 2 lag. Im Stilspring-Wettbewerb siegte anschließend Laura-Sophia Wintermeyer (RV Augsburg-West) auf Aladin, gefolgt von Anna Lena Koppold (SG Mauerbach) auf Fanfare und Laura Demharter (SV Holzheim) auf GWH Abigail als Dritte. Der Nachmittag gehörte dem höheren Level. In der Springprüfung Kl. M* danach, freute sich Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen) auf Cajenne über den Sieg. Dietmar jun. Bschorr (RTG RH Holzheim) auf La Candela lag auf Platz 2, vor Dominik Hieber (RV Augsburg-West) auf Cortina D’Ampezzo. Als letzte Prüfung am Samstag ging aus der Springprüfung Kl. M** Dominik Hieber (RV Augsburg-West) auf Cortina d’Ampezzo als Sieger hervor. Richard Gardner (RV Königsbrunn Fohlenhof) auf Desperado war zweiter vor Nico Fackler (RV Arberg) auf Lokslija.

Auch der Sonntag war ein gelungener Tag. Es wurde mit der Springprüfung Kl. L begonnen. Beim folgenden Springreiter-WB freuten sich über den Sieg Eva Diesenbacher (RFV Altenmünster Baiershofen) auf Vasco, zweite Antonia Bayer (RFV Fürstenfeldbruck) auf Confire und Michaela Groß mit Robin (RFV Thierhaupten) auf dem dritten Platz. Die folgende Springprüfung der Kl. M* war ebenfalls wieder gut genannt. Der anspruchsvolle Parcour forderte die volle Konzentration von Reiter und Pferden. Eine Springpferdeprüfung Kl. L und eine Stilspringprüfung Kl. E folgten am Nachmittag. Der Abschluss in diesem Hallenturnier war die Springprüfung der Kl. S mit Siegerrunde. Mit Spannung verfolgten die Zuschauer die Teilnehmer und freuten sich über die geglückte Siegerrunde.

Ergebnisse Hallenspringturnier 31.03.-02.04.2017

Springpferdeprüfung Kl. A* Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Nikita 504 7.80 Werner Sailer (Haldenwang/RFV Jettingen e.V./GER) auf Lordano`s Carolina 7.70 Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Cavallina 9 7.50

2 Springpferdeprüfung Kl. A**

Maximilian Ziegler (Meitingen/RV Augsburg-West/GER) auf Aui's Jaquintera 7.80 Anne Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Duke de Semilly 7.60 Nico Fackler (Hainsfarth/RV Arberg e.V./GER) auf Kassandra G 7.50

3 Springpferdeprüfung Kl. L

Simon Schlachter (Edelstetten/RSG Edelstetten e.V./GER) auf Belvedere 51 8.40 Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Quin 12 8.20 Patrick Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Luigi 262 8.00

4 Stilspring-WB -m.erl. Zeit

Laura-Sophia Wintermeyer (Rehling/RV Augsburg-West/GER) auf Aladin 695 7.30 Anna Lena Koppold (Aichach/SG Mauerbach Abt.Reiten e.V./GER) auf Fanfare R 7.10 Laura Demharter (Wörleschwang/SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V./GER) auf GWH Abigail 7.00

5/1 Springprüfung Kl. L

Thomas Ehinger (Emersacker/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Quintino 10 0.00 / 47.13 Tobias Mayr (Biberbach/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Lasko 65 0.00 / 49.73 Michael Bogenhauser (Fischach/RFV Fischach e.V./GER) auf Athabasca 4 0.00 / 50.61

5/2 Springprüfung Kl. L

Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabiola 290 0.00 / 49.00 Julia Renner (München/SRC Fünfseeland e.V/GER) auf Chalone 0.00 / 50.58 Sophia Böhler (Aystetten/RFV Laugnatal/Kruichen e.V./GER) auf Gera - P 0.00 / 50.70

6 Springprüfung KL. M*

Stefanie Görlich (Sigmarszell/RFV Bad Wörishofen e.V./GER) auf Cajenne 5 0.00 / 53.77 Dietmar jun. Bschorr (Holzheim/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf La Candela 2 0.00 / 55.15 Dominik Hieber (Eppishofen/RV Augsburg-West/GER) auf Cortina d'Ampezzo 4 0.00 / 55.42

7 Springprüfung Kl. M**

Dominik Hieber (Eppishofen/RV Augsburg-West/GER) auf Cortina d'Ampezzo 4 0.00 / 55.80 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Desperado 261 0.00 / 56.88 Nico Fackler (Hainsfarth/RV Arberg e.V./GER) auf Lokslija 0.00 / 58.19

8 Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde

Alexander Renner (München/SRC Fünfseeland e.V/GER) auf Chakichak *5.00 / 48.42 Dominik Hieber (Eppishofen/RV Augsburg-West/GER) auf Cortina d'Ampezzo 4 *8.00 / 41.43 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Chacco Joy *8.00 / 44.26

9 Springreiter-WB

Eva Diesenbacher (Adelsried/RFV Altenmünster Baiershofen e.V./GER) auf Vasco 100 7.50 Antonia Baier (Puchheim/LRFV Fürstenfeldbruck e.V./GER) auf Confire 2 7.30 Groß.Michaela (RFV Thierhaupten/Ötz) auf Robin 7.20

10 Stilspringprüfung Kl. E

Natalie Burghart (Biberbach/RV Augsburg-West/GER) auf Lousiana 68 8.00 Charlotte Haas (Gundelfingen/RV L-u.Stkr. Dillingen e.V./GER) auf Diddlelina 7.70 Claudia Pfeiffer (Kieblingen/RV Augsburg-West/GER) auf Late but Great 7.50

11 Springprüfung Kl. A* m.Idealzeit

Susanne Rupp (Augsburg/PSV St.L. Achsheim e.V./GER) auf Maitagorry 0.00 / 49.99 Natalie Burghart (Biberbach/RV Augsburg-West/GER) auf Lousiana 68 0.00 / 49.70 Tina Oost (Augsburg/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Little Jon 2 0.00 / 50.38

12/1 Springprüfung Kl. A** -geschlossen- -A0-

Tobias Bessler (Ederheim/RC Domäne Eschmühle e.V./GER) auf Nacho 19 0.00 / 41.71 Julia Meyr (Bertoldsheim/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Coco Beach 5 0.00 / 43.40 Mara Jil Schein (Munningen/RC RH Zoltingen e.V./GER) auf Nikita 409 0.00 / 43.77

12/2 Springprüfung Kl. A** -geschlossen- -A0-

Julia Meyr (Bertoldsheim/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Naomi 359 0.00 / 42.92 Tanja Hörl (Dillingen/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf Caletta FH 0.00 / 43.76 Melanie Baltzer (Meitingen/RV Augsburg-West/GER) auf Gloria 522 0.00 / 44.14

13/1 Springprüfung Kl. L -geschlossen

Sophia Böhler (Aystetten/RFV Laugnatal/Kruichen e.V./GER) auf Gera - P 0.00 / 52.11 Julia Renner (München/SRC Fünfseeland e.V/GER) auf Chalone 0.00 / 54.20 Rebecca Ströher (Emersacker/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Miss 15 0.00 / 54.46

13/2 Springprüfung Kl. L -geschlossen

Maria Burghart (Guggenberg/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Groovy Girl 2 0.00 / 52.26 Julia Renner (München/SRC Fünfseeland e.V/GER) auf Clingolda 0.00 / 54.26 Jessika Eberl (Weichs/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Aurelia 46 0.25 / 55.79

14 Springprüfung Kl. M*

Dominik Hieber (Eppishofen/RV Augsburg-West/GER) auf Ladina 41 0.00 / 46.88 Maciej Chomiak (Erkheim/RFV Ottobeuren e.V./POL) auf Chacco de Bonville 0.00 / 49.78 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Chacco Joy 0.00 / 51.47

15 Springprüfung Kl. M*

Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Chanel as Well 0.00 / 53.70 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Ariane 413 0.00 / 54.30 Julie Fiatte (Oettingen/RC RH Zoltingen e.V./FRA) auf Horse Gym's Cool Running 0.00 / 54.92

Hildegard Steiner