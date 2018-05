Mardi Gras in der Dressur des Preis der Besten Pony Vielseitigkeit (VL) in Warendorf 2016

Erfolgversprechendes Buschpony zu verkaufen!

Ein 9 jähriger Deutscher Reitponywallach mit bester Abstammung, wg.Umstieg auf Großpferd zu verkaufen. Vom Exterieur sehr blutgeprägt,vom Charakter sehr entspannt ist Mardi Gras ein typisches Pony für die Vielseitigkeit. Stets konzentriert,ehrgeizig und wach in der Prüfung, im Umgang entspannt und ohne Mängel oder Unarten.Fein und leicht in Dressur,Springen und Gelände zu reiten. 6 jährig ging er Bundeschampionat Vielseitigkeit in Warendorf und sammelte erste Siege und Platzierungen in Geländepferdeprüfungen.7 jährige erste Siege und Platzierungen Dr.,Sp., und VA Klasse A*,8 jährig erstmals Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit und 9 jährige Preis der Besten, Deutsche Meisterschaften,Siege und Platzierungen in Dr.,Spr. und VA Klasse A**.Schonend und pferdegerecht aufgewachsen und ausgebildet, gezielt eingesetzt, ist er noch lange nicht am Ende seines Leistungspotentials. Daher wünschen wir uns liebevolle und fördernde Hände für ihn. Platz vor Preis.

Stephanie Kiese

s.kiese@gmx.de

Tel.: 01736311930