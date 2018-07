Erste Bilder: „Der Schwarze Prinz“ – Freuen Sie sich auf die Show des Jahres! Pressemeldung vom 13. Juli 2018



Nach wochenlangen Proben und Workshops war es gestern endlich soweit: In der Kaltenberger Arena fand die große Generalprobe zur neuen Live-Show „Der Schwarze Prinz“ statt. Und was war das für eine Show! Prinz Hectors Erlebnisse im magischen Wald, die anmutige Pferdedressur von Clémence Faivre, die Entscheidungsschlacht um den Thron von Kaltenberg… Freuen Sie sich auf die Show des Jahres und sehen Sie die ersten Bilder vom Kaltenberger Ritterturnier 2018



Es ist der Moment, dem die Darsteller und das Kreativteam hinter den Kulissen am meisten entgegenfiebern: Gestern fand endlich die große Generalprobe zur neuen Live-Show des Kaltenberger Ritterturniers statt. Wie funktionieren die neuen Effekte? Gehen Musik, Lichtkonzept und Schauspiel Hand in Hand? Wirken die Bühnenbilder wie geplant? Sorgt die Choreographie der Schlachten und Abenteuer für Spannung? Zünden die Gags? … Nach monatelangen Proben ist der letzte große Durchlauf der Moment der Wahrheit für die mehr als 100 Beteiligten auf und hinter der Bühne. Hat sich all die Mühe gelohnt? Und wie!



Ohne zu viel vorwegzunehmen: Den Regisseuren Mario Luraschi und Alexander May ist es gelungen, in „Der Schwarze Prinz“ epochale Bilder zu inszenieren, die niemand im Publikum vergessen wird. Etwa, wenn der junge Prinz Hector, der alles verloren hat, in einen magischen Wald gerät und man nicht weiß, ob das, was dort vor sich geht, Traum oder Wirklichkeit ist. Vor allem, wenn der gesamte Wald plötzlich in Flammen steht, brennen sich fantastische Bilder ins Gedächtnis. Ein weiteres Highlight ist die anmutige Pferdedressur von Clémence Faivre, die in die Rolle der Prinzessin Elinor schlüpft, und die die ganze Faszination, die von den stolzen Tieren ausgeht, in der Arena fühlbar macht.



In „Der Schwarze Prinz“ verschmelzen großartige Bühnenbilder, epische Musik, faszinierende Pyro- und Lichteffekte und eine berührende Geschichte zu einem Spektakel, das es so nirgendwo in Deutschland gibt. Erleben Sie ab morgen die Show des Jahres auf dem Kaltenberger Ritterturnier!