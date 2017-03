Anzeige

Erste Infos zur energetischen Pferdeheilung von Linda Gärtner

Linda Gärtner bei der Arbeit am Pferd auf ihre Art...

Es gibt Menschen mit besonderen Fähigkeiten, das ist bekannt. Es gibt alternative Methoden, die Prozesse beeinflussen können, das ist eigentlich auch bekannt. Linda Gärtner ist so ein besonderer Mensch. Sie bezeichnet ihre Arbeit als energetische Pferdeheilung und hat damit auch Erfolge aufzuweisen. Sie kann in manchen Situationen helfen. Die Pferde gehen auf sie zu, wenn sie und ihre Besitzer das bewußt zulassen. Sie hilft den Pferden, das ist zu sehen, in jedem Fall schon mal zu einer Art Wohlbefinden. Es laufen Prozesse dabei ab, unsichtbar, wie man sie auch von anderen alternativen Methoden kennt. Ob und wie tatsächlich geholfen wurde, entzieht sich dabei aber dem Auge des Betrachters. Auch wir von der Redaktion sehen immer nur eine Momentaufnahme, wenn wir mit unserem Foto und Filmteam an einen bestimmten Ort kommen.

Ob eine Heilung von irgendeinem Problem an einem Ort möglich ist, den wir besucht haben, kann von unserer Redaktion nicht wirklich beurteilt werden. Auch wir raten im Pferde Krankheitsfalle, wie allgemein üblich, zuerst einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. Natürlich gibt es Fälle, die man nicht unbedingt alleine mit Schulmedizin lösen kann. So kann auch eine energetischen Pferdeheilung durch Linda Gärtner in manchen Fällen sinnvoll erscheinen.

Linda Gärtner arbeitet daher durchaus gerne mit den Tierärzten vor Ort zusammen. Gemeinsam lassen sich oft Lösungen finden, die einzelnen nicht eingefallen wären. Natürlich sollte man alternative Methoden nur in Betracht ziehen, wenn man auch an Dinge glauben kann, die mit allgemeinen wissenschaftlichen Methoden alleine nicht zu erklären sind. Doch wie heißt es so schön, wer glaubt kann Berge versetzen.

Linda hat ihren Lebensmittelpunkt im Raum Augsburg in Bayern. Sie ist aber im Falle des Falles mobil und auch über die bayerischen Grenzen hinaus einsatzbereit.

Linda hat uns in ihrer Vorgehensweise sehr beeindruckt. Daher ist es am Besten, sie via Video vorzustellen. Das macht sie natürlich ganz alleine, nur ihrer Intuition folgend. Ein Gespräch mit ihr, wenn es wo ein scheinbar unlösbares Problem am Pferd gibt, kann man ja immer mal mit ihr führen. Ob sie und wie sie ev. helfen kann, darüber gibt sie bereitwillig Auskunft.

Hufflüsterer Bernhard

Hier die Vorstellung von Linda Gärtner und ihrer energetischen Pferdeheilung per Video:

Kommentar von Jutta, der Pferdebetreuerin des vor der Kamera behandelten Pferdes:

Linda Gärtner (rechts) mit Ihrer zufriedenen Kundin Jutta und deren Betreuungspferd