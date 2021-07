Foto: A. u D. Wewetzer

Es ist soweit: Ausreiten für die Wissenschaft! Unser Projekt geht an den Start

Gemeinsam wieder raus! Freunde treffen und neue Freunde gewinnen – wieder unterwegs sein. Besucht wieder Cafés und Biergärten zu Pferd – trefft euch mit den Pferden am schönen Aussichtspunkt zum Picknick, Turnier oder reitet und fahrt gemeinsam aus.

Zeigt euch nicht nur im Freundeskreis, sondern auch der Gesellschaft und der Politik, dass wir mittendrin und Überall sind. Wir reiten und fahren nicht nur in den Hallen und auf Plätzen, sondern gehen raus in die Natur und sind Teil des Straßenverkehrs wie Fußgänger und Radfahrer auch.

Wir – die ETCD FreiZeitReiter und unsere Unterstützer:

Justus Liebig Universität Deutsche Reiterliche Vereinigung Pferdesportverband Hessen Aktionsbündnis Pro Pferd e.V. ReiterApp Mut zur Strecke Reit- und Fahrwege Schleswig Holstein

sind ab sofort mit unseren Pferden mittendrin im Geschehen. Wir reiten und fahren im Gelände, entdecken neue Wege und genießen gemeinsam mit Fußgängern und Radfahrern unsere freie Zeit in der Natur.

Wir gehören dazu! Für freie Wege!

Um sichtbarer zu werden, zeichnen wir unsere Wege auf. Dazu erzählen wir unsere Geschichten und zeigen Bilder. So entsteht ein Bilderbuch des Reitens in der Natur. So entsteht ein Netzwerk – unter Reitern und Fahrern – und sichtbar für alle auf einer Deutschlandkarte. Die Leser erfahren, was wir unterwegs erleben und warum unser Hobby mit den Pferden so besonders ist und wir auch in Zukunft Teil aller sein wollen, die sich sicher und im Einklang mit der Natur draußen bewegen.

Damit uns all das gelingt, haben wir neben unseren großartigen Kooperationspartnern auch die Justus-Liebig-Universität an unsere Seite geholt. Prof. Dr. Uta König von Borstel ist Pferdewissenschaftlerin und wird die Daten mit ihrem Team auswerten.

Eine Idee für alle Reiter und Fahrer!

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Justus-Liebig- Universität nehmen wir mit in Gespräche mit der Politik und haben damit ein beeindruckendes Zeugnis von der Bedeutung freier Wege für das Reiten und Fahren im Gelände.

Je mehr Reiter und Fahrer uns dabei unterstützen, umso erfolgreicher werden wir sein.

Unsere Webseite ist ab sofort online geschaltet:

http://places2b.org/ è Nachbarn besuchen Nachbarn

Carola Schiller

Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederbetreuung

ETCD DieFreiZeitReiter e.V.