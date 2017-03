EWU C Turnier (Landesverband Hessen) mit Trophy Wertung

am 22. & 23. April 2017 für die LK 1 - 5, Führzügel und Walk Trott Klasse

Erstmals bieten wir eine Mannschaftswertung für die LK 1-4 an sowie die neu eingeführte Disziplin Ranch Trail.

Der Ranch Trail soll ab 2017 als Sonderprüfung stattfinden und gegebenenfalls ab 2018 als Prüfung für alle Leistungsklassen ins Regelbuch aufgenommen werden.



Neben den offiziellen Westernprüfungen bieten wir auch wieder Prüfungen für Freizeitreiter an, die in klassischer Kleidung und Ausrüstung reitweisenübergreifend gestartet werden können.

Reit- und Fahrverein Horlofftal Hungen e.V.

Reitanlage am Galgenberg, 35410 Hungen

Pressewartin

Julia Kaiser