Amadeus Horse Indoors 2019 Tag 03 | EY Cup-Etappensieg in Salzburg für Andrzej Oplatek, Gesamtsieg im Weltfinale für Teresa Jurk

EY Cup Etappensieg für Andrzej Oplatek (POL). © Daniel Kaiser

In einem spannenden 3-er Stechen zwischen Nachwuchsreitern aus Polen, Italien und den USA wurde am heutigen Samstag (07.12.2019) der European Youngster Cup U25 in einem 1,55 m hohen Weltranglistenspringen entschieden.

Den Etappensieg und einen MEFA Sattelschrank holte sich in der voll besetzten Salzburgarena im Preis von Happy Horse in souveräner Manier der Pole Andrzej Oplatek auf Conthinder (0 | 42,03) vor Giulia Levi (ITA | Van Dutch |4/40,27) und Nicolette Hirt (USA | Vertige de Vigneul |4/49,13).

Der Sieg im Weltfinale, der Gesamtwertung über die ganze Saison 2019, ging an die am heutigen Tag achtplatzierte Teresa Jurk (GER | Waikadia), die sich auch über einen Maßsattel von Iconic freuen durfte.

Österreichs einziger Vertreter im EY Cup Finale, der Oberösterreicher Willi Fischer, musste sich mit Rang 15 zufrieden geben.

Im Rahmen der Siegerehrung gratulierten Carina und Markus Hindelang im Namen Ihres kürzlich verstorbenen Vaters Robert Hindelang, der vor mehr als einem Jahrzehnt den heute bedeutendsten Nachwuchs-Springcup der Welt ins Leben gerufen hatte.

Einziger fehlerfreier Ritt im Stechen: Andrzej Oplatek (POL) und Conthinder. © Daniel Kaiser

Teresa Jurk ist die Weltfinalsiegerin im European Youngster Cup 2019. © Daniel Kaiser

11 CSIU25-A EUROPEAN YOUNGSTER CUP U25 WORLD FINALE

präsentiert von Happy Horse Pferdestreu VertriebsgmbH

Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m)

Table A, FEI Art. 238.2.2

Wertungsprüfung für die LONGINES Weltrangliste

Conthinder - Andrzej Oplatek (POL) 0 Strafpunkte 42.03 sec Im Stechen Van Dutch - Giulia Levi (ITA) 4 Strafpunkte 40.27 sec Im Stechen Vertige de Vigneul - Nicolette Hirt (USA) 8 Strafpunkte 49.13 sec Im Stechen Claus Peter - Alia Knack (GER) 4 Strafpunkte 69.74 sec Contan - Niklas Betz (GER) 4 Strafpunkte 70.73 sec Cornado's Queen - Franziska Müller (GER) 4 Strafpunkte 72.98 sec Balam - Lea-Sophia Gut (GER) 4 Strafpunkte 75.10 sec Waikadia - Teresa Jurk (GER) 8 Strafpunkte 70.70 sec Lorenzo - Maximiliane Ruppert (GER) 8 Strafpunkte 74.90 sec La Mirage - Linda Portychova (CZE) 10 Strafpunkte 88.49 sec Denver Z - Aleksandra Kierznowska (POL) 12 Strafpunkte 68.86 sec Cary Anne - Verena Haller (GER) 12 Strafpunkte 69.75 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_11.html

