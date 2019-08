Donaueschingen, 18. August 2019- Die Begeisterung kannte kaum Grenzen. Lucas und Wilton Porter, springreitende Brüder aus den USA, haben beim CHI Donaueschingen Platz eins und zwei im Großen Preis - S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnispreis belegt und freuten sich überschwänglich. Beide trainieren beim einstigen Doppelweltmeister Jeroen Dubbeldam in den Niederlanden und landeten mit diesem Doppelerfolg einen echten Coup. Nur mit dem Autofahren haperte es etwas. “ich hab versucht das Auto zu fahren, wir haben ja auch beide Führerscheinprüfung - nur in den USA fahren alle nur Automatik”, lachte Lucas Porter nach der Testfahrt im Parcours im nagelneuen PKW von Sponsor Autohaus Südstern-Bölle.



“Es ist top, das wir das Auto gewonnen haben”, so Wilton Porter, “dann können wir üben, mit Gangschaltung zu fahren.” Während der 25-jährige Wilton Porter sein Studium an der Vanderbuilt University bereits abgeschlossen hat, verbringt Lucas (21) jeweils drei Monate in den USA, um einerseits Amerikanische Geschichte zu studieren und andererseits in Wellington beim Equestrian Festival zu starten. Beide Brüder haben eine Anlage in den Niederlanden erworben und werden dort in Zukunft selbstständig arbeiten. Donaueschingens CHI fanden beide “amazing”: toller Turnierplatz, super-Publikum und eine einzigartige Athmosphäre.



Der drittplatzierte Reiter erlebte eine Premiere - Francisco Jose Mesquita Musa war erstmals beim CHI und tief beeindruckt von der Athmosphäre. Der Brasilianer saß im Sattel eines in Deutschland wohl bekannten Pferdes. Catch me Imperio Egipico hieß früher Catch Me T, ist eine elf Jahre alte Hannoveraner Stute und wurde früher von Holger Wulschner geritten, bevor sie verkauft wurde. Bester Deutscher war Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Prinz auf Platz vier. Dreher versuchte im Stechen alles, kassierte jedoch einen Abwurf. Elf Paare erreichten das Stechen der Weltranglistenprüfung.



Dressurfest für Benjamin Werndl

Der Dressurreiter aus dem bayrischen Aubenhausen kam, sah und siegte beim CHI Donaueschingen nicht nur einmal. Der Meggle Grand Prix Special wurde zum Triumphzug für



den Oldenburger Famoso OLD und Werndl. Mit 78, 02 Prozent setzte sich Werndl deutlich an die Spitze vor Frederic Wandres und Westminster und Matthias Bouten und Meggle`s Boston.



Veranstalter zählen rund 47.000 Besucher

Von Donnerstag bis Sonntag lockten Geländeritt, Springen, Dressur und Vierspännersport in den fürstlich-fürstenbergischen Schlosspark und der Verlockung gaben etliche Pferdesportfans nach. Sowohl der Festumzug, als auch das breite Sportprogramm mit der Europameisterschaft der Vierspänner als Höhepunkt, sorgten für rund 47.000 Besucher insgesamt. Allein am Samstag kamen 17.000 für den Marathon der Vierspänner, das Championat im Springstadion und die Dressur, sowie für das Abendprogramm. Mit 8.500 Besuchern am Donnerstag (inkl. Festumzug) und fast 7000 am Freitag begann das 63. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier bereits erfolgreich.



Ergebnisüberblick CHI Donaueschingen

Großer Preis - S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnispreis, Preisgeld gegeben von BURGERGROUP, Straub-Verpackungen GmbH, Grimm Zuführtechnik sowie SDV Security

6 CSI3* - Int. Springprüfung mit Stechen (1,45 m)

1. Lucas Porter (USA), C Hunter, 0/ 35,11

2. Wilton Porter (USA), Caletto Cabana 0/ 36,09

3. Francisco Jose Musqueta Musa (Brasilien), Catch me Imperio Egipico 0/ 36,50

4. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Prinz 4/ 34,88

5. Felix Haßmann (Lienen), Cayenne WZ 4/ 35,63

6. Holger Hetzel (Goch), Legioner 4/ 37,38



9 CSI3* - Int. Springprüfung mit Stechen (1,60 m)

1. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen/RV Dreiländereck) auf Prinz 1293 0.00 / 75.83

2. Felix Haßmann (Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen) auf Cayenne WZ 0.00 / 77.39

3. Lucas Porter (USA) auf C Hunter 0.00 / 78.76

4. Holger Hetzel (Goch/RSG Niederrhein e.V) auf Legioner 2 0.00 / 79.00

5. Francisco José Mesquita Musa (BRA) auf Catch me Imperio Egipcio 0.00 / 79.06

6. Wilton Porter (USA) auf Caletto Cabana 0.00 / 79.75







17 CSI AmA - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1,20 m)

1. Gregor Schefczyk (Aschheim/RA München e.V.) auf Vafliko *0.00 / 38.62

2. Pia Maass (Meerbusch/RSG Niederrhein e.V.) auf Jolien van Dorperheide *0.00 / 39.25

3. Pia Maass (Meerbusch/RSG Niederrhein e.V.) auf Last Minute 60 *0.00 / 42.20

4. Marie-Estelle Utz (Talheim/RFV Büdingen u.Umg. e.V.) auf Cascadeur 100 *0.00 / 43.28

5. Maximiliane Scheidel (Rottweil/RFV Hochwald e.V.) auf Sara Blue *0.00 / 44.74

6. Svea Tegnestedt (SWE) auf Clintamo *0.00 / 44.82



20 CSI AmA - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1,35 m)

1. Julia Jaschinski (Stuttgart/RTG Obere Mühle e.V.) auf Quin Star *0.00 / 41.81

2. Pia-Luise Distel (Wächtersbach/RFV Büdingen u.Umg. e.V.) auf Diagonit FH *0.00 / 46.01

3. Géraldine Straumann (SUI) auf Tactik *4.00 / 41.80

4. Janis Schneebeli (Rossrüti/SUI) auf El Cardento *4.00 / 44.94

5. Melinda Ma (Eschede/HKG) auf Gladiator S *4.00 / 46.18

6. Heinz Holbach (Bad Honnef/Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V) auf Zatopek 8 *4.00 / 55.62



26 CDI4* - FEI Grand Prix Special

1. Benjamin Werndl (Tuntenhausen/RFV Aubenhausen e.V.) auf Famoso OLD 1833.50

2. Frederic Wandres (Hagen am Teutoburger Wald/RSC Osnabruecker Land e.V.) auf Westminster 71 1750.50

3. Matthias Bouten (Rechtmehring/RA München e.V.) auf Meggle's Boston 1721.50

4. Ulrike Prunthaller (Neuhofen/AUT) auf Bartlgut's Quebec 1712.50

5. Franziska Stieglmaier (Roth/RFV Roth-Untersteinbach e.V.) auf DSP Dauphin 1667.50

6. Young-Shik Hwang (Osan-si, Gyeonggi-do/KOR) auf Despino 15 1660.50



32 CDIY - FEI Young Rider Freestyle Test

1. Cosima von Fircks (Neuried/RC Gut Adelsried am Starnberger See) auf Nymphenburg's Easy Fellow 370.38

2. Josephine Burger (Schonach im Schwarzwald/RV St.Hubertus Villingen) auf Rafaella K 349.63

3. Jeannine Pelzer (Bempflingen/RV Nürtingen) auf Brentino 6 323.88







41 Dressurprfg. Kl.L** - Kandare -

1. Saskia Herrmann (Sonnenbühl/RFG TSV Undingen) auf Dubai S 1110.50

2. Nathalie Kohler (Korntal-Münchingen/RFV Münchingen) auf Luigi Galvani 1108.00

3. Julian Fetzer (Zimmern/RFV Rottweil u.U.) auf Rheingold 47 1095.00

4. Anja Kauderer (Bad Boll/RC Stockhausen) auf Rosario 50 1070.00

5. Lia Weil (Stuttgart/RSV Stuttgart Untere Körschmühle) auf Herzog Max B. 1066.50

6. Emelie Ellinger (Gerlingen/RFV Münchingen) auf Gandalf 123 1063.50



