Favoritensieg im Lambertz Nationenpreis

Dem siegreichen deutschen Team und Equipechef Klaus Röser gratulieren Prof. Dr. Hermann Bühlbecker, Inhaber Lambertz Gruppe, ALRV-Präsidentin Stefanie Peters und der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung Hans-Joachim Erbel (v.l.). (Foto: CHIO Aachen/ Michael Strauch).

Die deutsche Dressur-Equipe siegt zum 39. Mal

Am Ende war es dann doch der erwartete Verlauf: Im Lambertz-Nationenpreis fuhr die deutsche Dressurreiter-Equipe ihren 39. Sieg ein. Sehr zur Freude der Bundestrainerin: „Gerade, wenn alle einen Sieg erwarten, musst Du auch erstmal liefern“, so Monica Theodorescu.



Mit 22 Punkten gewann das deutsche Team in der Besetzung Isabell Werth/Quantaz, Jessica von Bredow-Werndl/Ferdinand BB, Frederic Wandres/Duke of Britain und Carina Scholz/Tarantino den Lambertz Nationenpreis mit 22 Punkten. Am größten war die Freude wahrscheinlich bei Frederic Wandres: „Mein Kindheitstraum war es immer, eines Tages auf einem Foto in einer Siegerehrung zusammen mit Isabell abgebildet zu sein. Das macht mich sehr stolz heute – und meinen Vater auch!“



An zweiter Stelle reihte sich mit 40 Punkten die Equipe der Niederlande ein: Vincent van Gasselt auf Delacroix, Denise Nekeman mit Boston, Thamar Zweistra auf Hexagon’s Ich Weiß und Dinja van Liere mit Hermes. Dahinter landeten die Briten mit 47 Zählern. Hier ritten Susan Pape und Harmony’s Eclectisch, Fiona Bigwood mit Hawtin’s Delicato, Lara Butler auf Kristjan und Charlotte Fry im Sattel von Dark Legend.

CHIO Aachen, Pressestelle