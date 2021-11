FEI Dressage World Cup gestartet – Catherine Dufour nutzt Heimvorteil mit ihrem Cassidy

Catherine Dufour und ihr Atterupgaards Cassidy. Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Leipzig – Die eleganten Reiter in Frack und Lackstiefeln sind in ihren Weltcup eingestiegen. Den Auftakt der West-Europa-Liga machte Herning in Dänemark. Und dort nutzte der dänische Dressurstar Catherine Dufour mit ihrem bewährten Atterupgaards Cassidy den Heimvorteil und die Routine ihres Allzeit-Partners voll aus. Das Paar siegte in der Grand Prix-Kür und landete so den Topscore im Ranking des FEI Dressage World Cup. Somit ist ein großer Schritt getan in Richtung Finale bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, vom 6. bis 10. April 2022.



Mit ihm war sie schon in der Nachwuchs-Tour erfolgreich: Atterupgaards Cassidy ebnete Catherine Dufour dann sogar den Weg in die Weltspitze und gehört auch mit inzwischen 18 Jahren kein bisschen zum alten Eisen. Die dänische Championatsreiterin und der Fuchswallach kennen sich in- und auswendig und spielten in Herning ihre Trümpfe voll aus. Sieg im qualifizierenden Grand Prix und in der punktebringenden Kür – ein Durchmarsch.



In der West-Europa-Liga geht es für den FEI Dressage World Cup kreuz und quer durch Europa: Von Herning im Norden geht es nach Lyon (FRA) und dann noch weiter Richtung Süden in die spanische Hauptstadt Madrid. Mitte Dezember treffen sich die besten Dressurreiter in London, bevor es über die Weihnachtstage ins belgische Mechelen geht. Ende Januar werden in Amsterdam (NED) Punkte fürs Weltcup-Ranking vergeben, bevor Mitte Februar Neumünster in den Norden Deutschlands lockt. Die letzten Chancen auf Weltcup-Punkte gibt es in Göteborg (SWE) und in `s-Hertogenbosch (NED). Und dann ist entschieden, wer vom 6. bis 10. April 2022 am glanzvollen Finale in Leipzig teilnehmen darf.



Eins ist jetzt schon klar, es wird nicht irgendein Finale, es wird – wie schon 2011 in Leipzig – ein Multi-Finale mit allen Weltcup-Disziplinen im Pferdesport. Alle FEI World Cup Finals werden im Frühjahr 2022 in der Leipziger Messe zelebriert: Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren.

