FEI Nations Cup Premiere in Wr. Neustadt: Deutschland gewinnt Nationenpreis – Österreich sensationell auf Platz drei und grandioser fünfter Platz für Charlotte Dobretsberger in der Einzelwertung

Team Austria von links nach rechts: Thomas Tesch (OEPS Vielseitigkeitsreferat), Matthias Baumann (Equipechef), Rebecca Gerold, Charlotte Dobretsberger, Margit Appelt, Andreas Ostholt (Trainer). © EQWO.net

Erstmals in der Geschichte wurde der FEI Nations Cup Eventing in Österreich ausgetragen und ebenfalls zum ersten Mal war Österreich als Team in diesem hochwertigen Mannschaftsbewerb am Start. Am Ende gewann Deutschland zum dritten Mal in dieser Saison den Nationenpreis vor den Niederlanden. Österreichs Team (Charlotte Dobretsberger, Margit Appelt, Rebecca Gerold und Manfred Rust) holte den sensationellen dritten Platz und durfte sich dank Charlotte Dobretsberger (NÖ) auch über eine Top Ten Platzierung im Einzel in diesem internationalen Spitzenfeld freuen. Großbritannien stellte mit Georgie Spence die Siegerin in der Einzelwertung dieser selektiven 3-Sterne Vielseitigkeitsprüfung.

Georgie Spence siegte auf Halltown Harley in der Einzelwertung der CICO3* Prüfung. © Michael Graf

Abgerechnet wird am Schluß! Jubelstimmung im Österreichlager

Bundesreferent Thomas Tesch freute sich gemeinsam mit seinen Reitern und seinem Team über den sensationellen dritten Platz: „Abgerechnet wird am Schluss! Heute hatten wir definitiv das Glück des Tüchtigen und konnten noch sensationell aufs Podest reiten!“ Auch Trainer Andreas Ostholt ist mehr als zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge: „Heute haben alle ihre Leistung abrufen können und wir haben keine Punkte liegen lassen!“

Charlotte Dobretsberger (NÖ), die in ihrer ersten 3* Prüfung mit der erst 8-jährigen Vally K in der Einzelwertung sensationell den fünften Platz für Österreich sichern konnte kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: „Mein Pferd war einfach super, ich bin überglücklich, dass sie ihre erste 3-Sterne Prüfung so souverän absolviert hat. Ein tolles Pferd!“ Auch Teamkollegin Margit Appelt (NÖ) strahlte mit der eigens für den Nations Cup erschienen Sonne um die Wette: „Er war einfach super, mehr gibt es nicht zu sagen!“ Rebecca Gerold (ST) zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit ihrer Runde:“ Galileo hat super begonnen, hat sich dann allerdings von den Zuschauern etwas irritieren lassen und einige Fehler waren dann die Folge.“

Equipechef Matthias Baumann resümierte glücklich: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Der Zusammenhalt ist super und die Zusammenarbeit zwischen Trainer, Referent und Reitern ist beispielhaft.“

Turnierveranstalter Roland Pulsinger bedankte sich im Rahmen der feierlichen Nations Cup Siegerehrung bei allen Funktionären und Mitarbeitern, aber explizit auch bei der Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes Elisabeth Max-Theurer, die sich persönlich für diesen Event eingesetzt hatte.

Podium des FEI Nations Cup in Wr. Neustadt: Deutschland siegt vor den Niederlanden und Österreich. © Michael Graf

Charlotte Dobretsberger war mit Vally K erstmal in einem 3-Sterner Event am Start und konnte sich senationell auf Platz 5 einreihen. © Michael Graf

FEI NATIONS CUP EVENTING Austria/ Wr. Neustadt

1. GERMANY 251,60

NEWELL – Nicolai Aldinger

BROOKFIELD DE BOUNCER – Jörg Kurbel

BANDIT 436 – Felix Etzel

CARLSON B – Vanessa BÖLTING

NETHERLANDS 267,60

BURRY SPIRIT – Jordy Wilken

VAMP DU MONSELET – Jan Van Beek

IMAGE OF ROSES – Ilonka KLUYTMANS

HENRI Z – Renske KROEZE

AUSTRIA 314,10

Hugo Holiday 2 – Manfred Rust

Galileo 5 – Rebecca Gerold

Vally K – Charlotte Dobretsberger

Space Jet – Margit Appelt

ITALY 335,00

WALDO – Andrea DOCIMO

LEOPOLD K – Mattia LUCIANI

ROCCO II – Federico RISO

EH SEABISQUIT – Arianna GUIDARELLI

GREAT BRITAIN 1150,80

OPPOSITION DETECTIVE – Kirsty Johnson

SAMBO – Alice Dunston

HALLTOWN HARLEY – Georgie SPENCE

SWITZERLAND 1189,70

TOUBLEU DE RUEIRE – Sandra LEONHARDT-RAITH

KONTIKI CH – Tamara ACKLIN

WALDMANN – Eveline BODENMÜLLER

NOE DES VATYS – Ben VOGG

CZECH REPUBLIC 2098,00

CAPTAIN HERO – Miloslav PRIHODA JR

BOLINE – Robert POKORNY

VELES – Petr VESELOVSKY

LASING – Eliska OPRAVILOVA

HUNGARY

BEN BENDEGUZ – Péter TUSKA

ZIZI ST JOHN’S – Orsolya SZABÓ

MY WIN – László EGYED

Result

CICO3* International Eventing Competition

HALLTOWN HARLEY - Georgie SPENCE GBR (51,2 | 8,40 | 0,00) 59,60 VAMP DU MONSELET - Jan VAN BEEK NED (51,4 | 15,60 | 4,00) 71,00 BANDIT 436 - Felix ETZEL GER (44,8 | 27,60 | 0,00) 72,40 CHAPEAU SPIRIT - Jordy WILKEN NED (54,0 | 14,80 | 4,00) 72,80 Vally K - Charlotte Dobretsberger AUT/NÖ (44,9 | 24,80 | 4,00) 73,70 TREBARWITH - Marco BIASIA ITA (52,0 | 15,60 | 8,00) 75,60 BROOKFIELD DE BOUNCER - Jörg KURBEL GER (47,4 | 26,40 | 4,00) 77,80 CARNAMOYLE - Kai RUGGABER GER (53,5 | 21,20 | 4,00) 78,70 WALDMANN - Eveline BODENMÜLLER SUI (49,3 | 35,60 | 4,00) 88,90

10.LEOPOLD K - Mattia LUCIANI ITA (64,2 | 13,60 | 8,00) 89,80

Result

CIC2* Internationale Vielseitigkeit

ONFIRE - Felix VOGG SUI (43,3 | 6,80 | 0,00) 50,10 COLERO - Felix VOGG SUI (44,2 | 6,00 | 0,00) 50,20 QUINTANA P - Anna-Katharina VOGEL GER (50,8 | 2,80 | 0,00) 53,60 QUIRINO DEL CASTEGNO - Robert POWALA POL (41,9 | 11,60 | 4,00) 57,50 Fridolin 14 - Clemens Croy AUT/NÖ (43,6 | 14,40 | 0,00) 58,00 TRESOR DE LA LOGE - Marco BIASIA ITA (50,8 | 9,60 | 0,00) 60,40 EVENOR - Paolo Mario DE SIMONE ITA (52,3 | 6,80 | 4,00) 63,10 LORD HAYAGRIVA - Felix SULZER SUI (48,6 | 11,60 | 4,00) 64,20 FST GOLDEN JOY - Janet WIESNER GER (40,3 | 20,40 | 4,00) 64,70

10.FERREOLUS LAT - Miloslav PRIHODA CZE (48,1 | 17,20 | 0,00) 65,30

FEI NATIONS Cup Eventing Termine 2017

1. ITA CICO 3* Montelibretti 22-23 April 2017 cancelled

2. POL CICO 3* Strzegom 17-21 May 2017

3. GBR CICO 3* Houghton Hall 25-28 May 2017

4. IRL CICO 3* Tattersalls 31 May – 4 June 2017

5. AUT CICO 3* Wiener Neustadt 30 June – 2 July 2017

6. USA CICO 3* The Plains 8-9 July 2017

7. GER CICO 3* Aachen 19-23 July 2017

8. FRA CICO 3* Le Haras du Pin 10-13 August 2017

9. BEL CICO 3* Waregem 22-24 September 2017

10. NED CCIO 3* Boekelo 5-8 October 2017 FINALE

CICO3*-NC CIC3* CIC2* CIC1* Horse Trials Wr. Neustadt

30. Juni – 02. Juli 2017

