Der Vorverkauf für die PARTNER PFERD 2022 mit den FEI World Cup Finals geht am 3. Dezember weiter.

Foto: Thomas Hellmann

FEI World Cup Finals unter dem Weihnachtsbaum – Weiteres Ticketkontingent geht in den Verkauf

Leipzig – Nur noch wenige Monate bleiben, bis zum Multifinale in den FEI World Cups. Ab dem 3. Dezember wird ein weiteres Kartenkontingent in den Verkauf gehen. Somit ist es wieder möglich, Tickets für die PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, vom 6. bis 10. April 2022 an Weihnachten zu verschenken.



Das erste Set an Tickets für die PARTNER PFERD war ruckzuck vergriffen. Doch nun gibt es eine gute Nachricht für all diejenigen, die bei den Finals der FEI World Cups aller Pferdesportdisziplinen dieser Hallenserie vom 6. bis 10 April 2022 in der Leipziger Messe dabei sein wollen.



Das nächste Kontingent an Karten für die PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, geht in den Verkauf, und zwar bereits am 3. Dezember 2021 – also noch rechtzeitig, um als prachtvolles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu glänzen.



Bereits 2011 wurde ein Multi-Finale in den Disziplinen Springen, Dressur, Gespannfahren und Voltigieren ausgetragen und das Event schrieb Reitsportgeschichte. Kein Wunder also, dass das Interesse an den Tickets für die PARTNER PFERD 2022 enorm ist.

