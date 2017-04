FEI World Vaulting Championships for Juniors & FEI European Championships Vaulting for Seniors 2017

Acht Medaillenentscheidungen fallen bei der Volti WM & EM 2017 in Niederösterreich

Mit Jasmin Lindner und Lukas Wacha (T) stellt Österreich bei der Heim EM der Senioren nicht nur die amtierenden Welt- und Europameister im Pas de deux sondern mit Jasmin Lindner auch die amtierende Weltmeisterin im Einzel. © Barny Thierolf

Von 2.-6. August öffnet der Pferdesportpark Magna Racino in Ebreichsdorf seine Tore für die besten Voltigierer der Welt. Während die Junioren (U18) ihre Weltmeister küren, stehen für die Senioren (Ü18) heuer die Europameisterschaften auf dem Programm. Das Magna Racino ist damit nach der EM 2013 bereits zum zweiten Mal Austragungsort dieses bedeutenden Championats.

Insgesamt 8 Medaillen (4 Mal Gold, 2 Mal Silber, 2 Mal Bronze) und damit Platz eins im Medaillenspiegel vor Deutschland und Frankreich war die stolze Bilanz von Team Austria im Jahr 2013. Die Heim EM 2017, die gleichzeitig auch WM für die Junioren ist, ist damit das fünfte Championat in der Geschichte des Voltigierens, das in Österreich stattfindet. 1984, 1988, 2004 und 2013 war Österreich bereits Gastgeberland dieses bedeutenden Voltigier Ereignisses.

Die Junioren Gruppe der VG Club 43 (NÖ)konnte bei der HEIM EM 2013 eine der acht Medaillen für Österreich sichern. © Barny Thierolf

Rot-weiß-rote Titelverteidiger und starker Nachwuchs

Sowohl bei den Senioren als auch den Junioren wird in den Klassen Einzel Damen, Einzel Herren, Pas de deux und Gruppe um Medaillen gekämpft. Bei den Senioren stellt Österreich in den Klassen Einzel Damen (Jasmin Lindner/T) und Pas de deux (Lindner&Wacha/T) die amtierenden Weltmeister. Das österreichische Pas de deux Jasmin Lindner und Lukas Wacha ist seit der WM 2012 ungeschlagen. Das Tiroler Duo holte bisher insgesamt drei WM Goldmedaillen und zwei EM Goldmedaillen für Österreich.

Hatte die niederösterreichische Voltigiergruppe Wildegg bei der EM 2015 in Aachen noch Pech und verpasste mit Rang vier knapp die EM Medaille, so schafften sie in Le Mans 2016 dann eine WM Bronzemedaille hinter Frankreich und Deutschland.

Bei den Junioren gab es bei den Europameisterschaften 2016 in Le Mans ebenfalls zwei Medaillen für Österreich: Bronze für die Gruppe vom Club 43 (NÖ) und Bronze für das steirische Pas de deux Clara Köpke und Lara Maurer (VG Gratwein). Zwei vierte Plätze im Einzel durch Nicole Brabec (VG Club 43/NÖ) und Philip Clement (VTZ Arkturus/NÖ) lassen für heuer hoffen.

Die Voltigiergruppe Wildegg (NÖ) konnte 2013 bei der Heim EM eine Medaille und holen und sicherte sich 2016 bei der WM in Frankreich ebenfalls WM Bronze. © Barny Thierolf

Mit den österreichischen Voltigierern muss man rechnen

Österreichs Bundesreferent und Equipechef Manfred Rebel setzt auch heuer große Hoffnungen in sein Team. “Wir sind gerüstet! Die Heim WM und EM kann kommen. Man darf mit den österreichischen Voltigierern auch heuer wieder rechnen.” zeigte sich Rebel nach dem letzten Kadertraining Ende März zuversichtlich.

Als erste Standortbestimmung der Saison steht am Osterwochenende ein internationales Voltigierturnier in Portogruaro (ITA) auf dem Programm des österreichischen A-Kaders. Die Entscheidung, wer ein WM oder EM Ticket erhält, fällt dann nach den beiden Sichtungen im Mai (CVIO 25.-28. Mai 2017 Ebreichsdorf 1. Sichtung) und im Juni (BLMM 23.-25. Juni 2017 Tullnerbach 2. Sichtung).

FEI World Vaulting Championships for Juniors & FEI European Championships Vaulting for Seniors 2017

Pferdesportpark Magna Racino | Ebreichsdorf (NÖ)

02.-06.08.2017

