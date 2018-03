Feldkirchen Westerham - Kursangebot "Begegnung mit dem Wesen Pferd" + "Das eigene Pferd – zwischen Glück und Apokalypse"

Pferde sind Experten für nonverbale Kommunikation und stehen für die Fähigkeit, sich echt und authentisch zu begegnen. Im Umgang spiegeln sie unser Verhalten sehr deutlich. Was sie uns über uns selbst zeigen, trägt oft einen wesentlichen Impuls für unsere eigene Entwicklung in sich.

Drei Kurse können zu mehr Achtsamkeit mit liebevoller Selbsterkenntnis in der Beziehung und Begegnung mit dem Wesen Pferd helfen:



Begegnung mit dem Wesen Pferd (auch für NichtreiterInnen) 14.04.18 10-18Uhr, 150 Euro



Pferdebegegnung jenseits der Reittechnik 13.10.18 10-18Uhr, 150 Euro



Das eigene Pferd – zwischen Glück und Apokalypse Termine und Preise nach Absprache



Kursleitung: Birgit Schaldecker und Susanne Fuß Beide sind ausgebildet im hypno-systemischen nlpK Coaching und seit vielen Jahren über die Pferde verbunden. Es ist ihnen ein Anliegen, Menschen darin zu begleiten sich zu öffnen und die eigenen Stärken und Potenziale zu erkennen. Susanne Fuß ist Diplom-Sozialpädagogin und seit vielen Jahren Reitlehrerin und Ausbilderin. Birgit Schaldecker ist Diplom-Ingenieurin und seit vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, stärkenorientiertem Coaching und Pferdeausbildung engagiert.



Haben Sie eigene Themen und Wünsche? Sprechen Sie uns gerne an! Wir kommen auch zu Ihnen.

