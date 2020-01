Felix Haßmann und Dieter Smitz zum Abschluss vorn

Gahlen – Gahlen 2020 ist Geschichte, der RV Lippe-Bruch Gahlen blickt schon wieder nach vorn, denn in zwölf Monaten steht die 27. Auflage des Hallenreitturniers auf dem Plan. Vorher aber gab es noch Gratulationen für Sieger und Platzierte der beiden letzten Prüfungen am Sonntag. Der Deutsche Meister Felix Haßmann (Lienen) gewann das Finale der Mittleren Tour im Preis der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe mit seinem bewährten Holsteiner Hengst Cayenne WZ, Dieter Smitz (Schaumburg) steuerte den Holsteiner Wallach Cellato zum Sieg im Finale der Nachwuchspferdeprüfung, Preis der Pennekamp GmbH.

Smitz war voll des Lobes für seinen Holsteiner, der bereits als sechs und sieben Jahre altes Pferd reihenweise Siege und Platzierungen gesammelt hat, aber auch für das Hallenreitturnier in Gahlen. “Ich bin ja zum ersten Mal hier gewesen, hatte schon viel davon gehört und mir gedacht - na fährste auch mal hin”, so der Profi, “und ich war echt begeistert, was hier los ist. Am Samstagabend so eine tolle Stimmung, viele Zuschauer - also echt - Kompliment”. Gahlens Turnier hat damit einen Fan mehr gewonnen. Der prestigeträchtige Große Preis der Automobilgruppe Köpper, die feine Show von Mathhes Roeckener, der von Schwester Lisa unterstützt wurde und dann das spannende Barrierenspringen hielten die Besucher bis zur letzten Sekunde auf den Plätzen.

Hengstschau kam gut an

Zufriedenheit dominierte am Sonntagvormittag, denn die Frage, wie die Zuschauer und Züchter nach acht Jahren Hengstschaupause das Comeback der Hengste aufnehmen würden, beschäftigte auch Gahlens Turniermacher. Mit den Füssen stimmten die Besucher ab, kamen in Scharen und genossen einen sehr kurzweiligen und exklusiven Ausblick auf junge und arrivierte Hengste aus renommierten Stationen und auf Warendorfer Landbeschäler. Kommentiert von den Stationsinhabern und Ausbildern selbst und begleitet von Volker Raulf. Da schwärmte Markus Renzel ausführlich von Junghengsten, fassten Wilhelm Holkenbrink, Jo Hinnemann u.a. ihre Zuchtphilosophie selbst zusammen und gaben Einblick in die angestrebten Ausbildungswege.

Rund 8000 Besucher und Blick in die Zukunft

Christiane Rittmann, Vereinsvorsitzende des RV Lippe-Bruch Gahlen: “Es haben sich viele Hengsthalter wirklich gefreut, dass wir diese Schau wieder anbieten und das tatsächlich so viele Zuschauer gekommen waren.” Für Rittmann und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter geht es jetzt nach drei-einhalb Tagen mit 16 Prüfungen, Hengstschau und rund 8000 Besuchern ums Aufräumen und dann richtet sich der Blick auf 2021. “Ich glaube wirklich, dass wir schöne Turniertage hatten, einen tollen Samstag und eine gute Hengstschau. Ich denke aber auch, dass wir uns über den Freitagabend Gedanken machen werden. Da sind Ideen gefragt.” Ausgewertet werden sollen dann auch die Erfahrungen mit den erstmals angebotenen Sitzplatzreservierungen.

Ergebnisübersicht Gahlen 2020

11 Springprüfung Kl.S** mit Stechen, Preis: Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe, Ehrenpreis: Gaststätte "Zur Mühle", Schermbeck-Gahlen

P Felix Haßmann (Lienen) auf Cayenne WZ *0.00 / 37.95 P Markus Merschformann (Laer) auf Cornet's Cambridge *0.00 / 39.69 P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Stella 981 *0.00 / 42.15 P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf C-Steffra *4.00 / 35.46 P Julia Gorski (Castrop-Rauxel) auf Cascorrado J *4.00 / 36.40 P Vanessa Borgmann (Wesel) auf Caspar 227 *4.00 / 36.96





07 Springprüfung Kl. S*, Jungpferdeprüfung, reis der Baumdienst, Zaun- und Landschaftsbau, Pennekamp GmbH, Ehrenpreis: Goldschmiede Bellendorf

Dieter Smitz (Schaumburg), Cellato 0/ 53,12 Markus Merschformann (Osterwick), Cuma 0/54,40 Frederik Knorren (Würselen), Giosokka 0/ 55,85 Hans-Thorben Rüder (Greven), Lancor 0/ 56,03 Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen), Pepina G 0/ 57,04 Hans-Thorben Rüder, Lorcas 0/ 57,04

ZRFV Heiden e.V. - Su MA: 0.00/182.26

P Jeanette Mertens auf Caprica

P Hendrik Dowe auf Ziroquado T

P Lara Gengler auf Chelino

RFV Xanten - Su MA: 4.00/170.63

P Gina Prüß auf Eleska 2

P Stefan Miss auf Crack P

P Domenico Giorgo auf Nonsense 2

