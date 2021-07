FEQHA European Championship of American Quarter Horses:

AQHA International Department mit Service vor Ort

u.a. Eigentumstransfer für nur $ 25 / Pferdepapiere sofort

Vom 8. bis 15. August findet in Kreuth / Oberpfalz die FEQHA European Championship of American Quarter Horses statt. Die AQHA nutzt Europas bedeutendste Quarter Horse Show als ideale Plattform, um sich zu präsentieren. Die AQHA ist nicht nur Sponsor des Events, das AQHA International Department wird sogar persönlich vor Ort in Kreuth sein und sich den Mitgliedern vorstellen.

Vom 8. bis 10. August ist AQHA Director of International Affairs Sierra Kane mit ihrem Team in Kreuth und bietet einen Mitgliederservice an. Der Stand in der Ostbayernhalle ist an diesen Tagen täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Interessierte können hier

Den aktuellen Stand ausstehender Papiere prüfen

Eigentümerwechsel eines Pferdes für nur $ 25 pro Pferd durchführen lassen

Ein Papier für ihr Pferd im Schnellverfahren bekommen, sofern alle dafür erforderlichen Unterlagen bereitstehen

Ein kostenloses Exemplar des AQHA Rulebooks 2021 bekommen

Zudem bietet die AQHA drei Seminare an zu Themen wie „Einen Stallion Breeding Report korrekt ausfüllen“ oder „Eine Registration Application bzw. ein Transfer Report erstellen“. Die Seminare finden an allen drei Tagen zwischen zwölf und 13 Uhr statt.

Und natürlich steht das AQHA Team für alle Fragen zur Verfügung. Bei dem Besuch der AQHA Mitgliederservice Area sind die erforderlichen Coronamaßnahmen zu beachten.

Ramona Billing