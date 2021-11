Foto: Art & Light

FEQHA European Championship of American Quarter Horses vom 5. bis 14. August 2022 in Kreuth





Diesen Termin sollte man sich schon mal vormerken: Die European Championship of American Quarter Horses 2022, die ECQHA 2022, findet von Freitag, den 5. August bis Sonntag, den 14. August 2022 in Kreuth statt. Zusammen mit dem Show Management, Renate Gruber und Rainer Maierhofer, arbeitet die FEQHA bereits am Konzepts und den Modalitäten für ein spannendes und attraktives Pferdesport Event.

European Championship 2021: Alle Doping Test negativ

Wie die FEQHA zudem mitteilt, liegen nun alle Ergebnisse der Dopingtests von der European Championship 2021 vor. Alle sind negativ. „Damit sind sämtliche Europameistertitel gültig, die auf der ECQH 2021 vergeben wurden“ so FEQHA Vizepräsident Markus Müller. „An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei allen Teilnehmern, den vielen Sponsoren und allen Helfern für die tolle Europameisterschaft und den reibungslosen Ablauf bedanken. Es war ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit.“



