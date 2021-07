Festspiele trotz Corona – und trotzdem wieder mal ganz anders



Karl-May-Saison in Western-City startet am 24. Juli mit „Die Rückkehr zum Silbersee“

Das Team der Süddeutschen Karl May-Festspiele freut sich auf die neue Spielzeit. Foto: Ludwig Franz



Dasing. Winnetou und Old Shatterhand stehen in den Startlöchern. Am 24. Juli startet in der Western-City Dasing die neue Saison der Süddeutschen Karl May-Festspiele – und einmal mehr wird dieser

Festspielsommer einer der etwas anderen Art. Gezeigt wird mit „Die Rückkehr zum Silbersee“ eine komplett neue Geschichte, die der niederbayerische Entertainer und Autor Wolfgang Berger eigens für die Dasinger

Festspiele geschrieben hat. Er selbst schlüpft bei der Inszenierung in die Rolle des Old Shatterhand, der auch heuer Bayerisch spricht. Grundsätzlich aber wird „Die Rückkehr zum Silbersee“ in ganz verschiedenen

Dialekten präsentiert.



„Der Wilde Westen war immer ein Ort der Zuwanderer aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachen und Dialekten - und so wird auch dieses Stück ein Projekt aus vielen Dialekten“, erklärt Regisseur Sven

Kramer die Intention der Inszenierung. Kramer steht auch selbst auf der Bühne und spielt Old Surehand, der Abschied von seiner Mutter Kolma Puschi nehmen muss. Dabei begegnet er den Blutsbrüdern Winnetou und

Old Shatterhand und schnell wird das Trio in einen handfesten Konflikt mit Sklavenhändlern verwickelt. „Wir freuen uns, unseren Gästen auch in diesem Jahr einen Festspiel-Sommer bescheren zu können –

wenngleich auch einmal mehr so ganz anders“, sagt Geschäftsführer Volker Waschk.

Bestehen gemeinsam gefährliche Abenetuer (von links): „Old Shatterhand“ Wolfgang Berger,

„Winnetou“ Matthias M. und „Old Surehand“ Sven Kramer. Foto: Ludwig Franz



Besonders seien nicht nur die Rahmenbedingungen mit – auf Grund von Corona-Einschränkungen – verkleinertem Ensemble und weniger Zuschauern, sondern auch das Stück selbst: „Völlig neu, trotzdem mit

viel Herzblut und den Werten von Karl May und mit jeder Menge Frauenpower“, beschreibt Waschk die Inszenierung. „Mehr Theater, Fokus auf die handelnden Personen – kammerspielartig umgesetzt“, ergänzt

dazu Sven Kramer. Nicht fehlen dürfen trotzdem freilich die Pferde, geritten im gebisslosen RAI-Reitstil, ohne die die Dasinger Festspiele nicht denkbar wären.



Für die Besucher wurde ein umfangreiches Hygienekonzept gestaltet, das sich an die im Landkreis Aichach-Friedberg geltende Inzidenz anpasst. So werden beispielsweise allen Besuchern feste Plätze auf der Tribüne

zugewiesen, wobei maximal zehn Personen aus einer gemeinsamen Gruppe nebeneinander sitzen dürfen. Vollständig Geimpfte und Genesene werden dabei nicht mitgezählt. „Wir besetzen außerdem nur jede zweite

Reihe, so dass überall auch immer genügend Abstand gehalten werden kann“, sagt Waschk. Somit könne auf der Tribüne auch auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Bleibt die Inzidenz im Landkreis unter 50, so ist auch keine Testpflicht für Besucher vorgesehen.



Die Spielzeit dauert bis zum 29. August; Aufführungen sind immer samstags und sonntags um 14:30 Uhr. Vor und nach den Vorstellungen ist der Gastronomiebereich geöffnet.

Tickets sind ausschließlich online im Vorverkauf erhältlich über www.karlmay-festspiele.De

