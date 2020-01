Finale des DERBY Dressage Cups in der Halle Münsterland

Wiederholungstäterin Alexa Westendarp

Wie schon bei der letzten Etappe beim Internationalen Spring- und Dressurturnier AGRAVIS-Cup Anfang November in Oldenburg sicherten sich Alexa Westendarp und Der Prinz auch beim Finale in Münster den Sieg im DERBY Dressage Cup. Foto: T. Hartwig

Münster. Alexa Westendarp (Wallenhorst) heißt die Siegerin im bundesweiten Finale des DERBY Dressage Cups der Saison 2019/2020 für Dressurreiter der Altersgruppe U25 auf dem Niveau der Klasse Intermediaire, das Mitte Januar anlässlich des K+K-Cups in der Halle Münsterland in Münster ausgetragen wurde.

Mit ihrem 13-jährigen Hannoveraner Der Prinz (v. Diamond Hit) erzielte Westendarp nur wenige Tage nach ihrem 22. Geburtstag 73,605 Prozent und sicherte sich damit deutlich den Sieg. Das Turnier in der Halle Münsterland erwies sich damit erneut für das Paar als gutes Pflaster. Denn bereits das Finale 2018/2019 hatten beide vor einem Jahr am gleichen Ort gewinnen können. Platz zwei ging an Linda Weiß (Titz), die mit dem Trakehner Hengst Sambatänzer 69,341 Prozent erzielte. Dritte wurde Maike Mende (Nordwalde) mit Da Vincerico (68,992 Prozent). Auf den Plätzen vier und fünf folgten Johanne Pauline von Danwitz (Tönisvorst) mit Rock for Westfalen (68,798 Prozent) und Paulina Holzknecht (Solingen) mit Ein Traum (68,062 Prozent).

Sebastian Heinze (Saerbeck), Bundesnachwuchstrainer Dressur, zeigte sich sowohl mit dem Prüfungsverlauf, als auch mit der gesamten Serie sehr zufrieden: „Die Prüfung war toll. Wir sahen eine verdiente Siegerin, aber auch die Ritte der anderen Teilnehmerinnen waren auf einem hohen Niveau. Insgesamt bin ich sehr dankbar, dass mit dieser Serie der Bereich der U25-Reiter auf dem Weg in den Spitzensport so gut unterstützt wird.“

Die in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reiter- und Fahrerverband (DRFV) und der Equovis GmbH in Münster entwickelte Förderserie bietet ein im Dressursport ganz besonderes Format. Einerseits wendet sie sich an Nachwuchsreiter der Altersklasse U25 auf dem Niveau der Klasse Intermediaire, andererseits bietet sie auch älteren Reitern auf Nachwuchspferden eine ideale Startmöglichkeit auf dem Weg in den internationalen Spitzensport. Die erste Etappe des DERBY Dressage Cups 2020/2021 startet anlässlich des Internationalen Spring- und Dressurturniers vom 12. bis 15. März in der Dortmunder Westfalenhalle.

Thom Hartwig