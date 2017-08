Finale des LVM Cups Schleswig-Holstein findet in Elmshorn statt

Am 11. November wird das Finale des LVM Cups Springen und Dressur beim Holsteiner Verband in der Fritz Thiedemann-Halle in Elmshorn ausgetragen!

(Foto: Stefan Stuhr)

(Kiel) Bei acht Stationen haben sich in den vergangenen Monaten die jungen Talente im LVM Cup Schleswig-Holstein für das Finale qualifiziert. Gerade fand die letzte Etappe in Kosel statt, die 32 Finalisten im Springen und die 16 Besten in der Dressur stehen nun fest und wollten eigentlich bei der Baltic Horse Show in Kiel ihr großes Saison-Highlight feiern. Nach der Absage des Traditionsturniers haben die Veranstalter, der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster und die Baltic Horse Show GmbH, nach einen adäquaten Platz für den besonderen sportlichen Abschluss gesucht. Und nun ist er gefunden: Am 11. November wird das Finale des LVM Cups Springen und Dressur beim Holsteiner Verband in der Fritz Thiedemann-Halle in Elmshorn ausgetragen!



Eröffnet wird die Veranstaltung ab 11 Uhr im Viereck: Die 16 Kandidaten müssen eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense absolvieren. Mannschaftsweltmeisterin Helen Langehanenberg wird die anschließende Kommentierung der Ritte übernehmen. Und nachdem die ersten Finalisten gefeiert wurden, geht es spannend weiter. Denn dann wird die Dressur-Ikone ihr Wissen in der Ausbildungsdemonstration „Klassische Dressurausbildung – auf dem Weg in die Grand Prix Klasse“ exklusiv an die Teilnehmer und Gäste weitergeben. Zum Abschluss werden außerdem noch die drei Sieger des LVM Cup-Gewinnspiels gekürt: Bei allen Stationen gab es mit dem Ausfüllen eines entsprechenden Coupons die Möglichkeit, daran teilzunehmen: Die drei Gewinner, die per Losverfahren ermittelt werden, dürfen sich über einen exklusiven Lehrgang bei Helen Langehanenberg freuen.



Nächster Programmhöhepunkt ist das Finale im Parcours: Die 32 Reiter kämpfen in einer Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen um die Goldene Schleife. Olympiasieger Hinrich Romeike wird die Darbietungen kommentieren. Nach der feierlichen Siegerehrung ist das Finale des LVM Cups jedoch noch nicht zu Ende: Hinrich Romeike wird den Teilnehmern und Gästen in einer Ausbildungseinheit „Vielseitige Winterarbeit für Pferd und Reiter“ wertvolle Tipps für das Training zuhause geben. Berthold Steghaus von der LVM-Versicherung freut sich auf den Tag in Elmshorn: „Den Nachwuchs im Satteln zu fördern und im Reitsport zu halten, ist der Sinn des LVM Cups. Mit dem Finale sollen sie außerdem eine große Bühne bekommen, um sich zu präsentieren. Beim Holsteiner Verband veranstalten wir nun einen kompletten Finaltag, bei dem der Fokus auf den jungen Reitern und auf der LVM Versicherung liegt. Zwei Weltklasse-Reiter, die ihre Erfahrung an die Teilnehmer und Gäste weitergeben, sind dabei das besondere Tüpfelchen auf dem i.“



Also, jetzt schon vormerken: das Finale des LVM-Cups findet am 11. November ab 11 Uhr beim Holsteiner Verband in Elmshorn statt. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.



RathmannVerlag GmbH & Co. KG