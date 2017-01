PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017





PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017





PRESSEMITTEILUNG

PARTNER PFERD

19. - 22. Januar 2017

Leipziger Messegelände





Finale W. Seineke PARTNER PFERD CUP –

Lucky Lucas gewinnt bei der 20. PARTNER PFERD



Auf 15 Qualifikationsstationen von Horka bis Gadebusch konnten Springreiterinnen und -reiter der Leistungsklassen zwei und drei für die Serie punkten. Die besten 20 Teilnehmer des Rankings durften im Finale in Leipzig an den Start gehen. Zudem haben die Landestrainer der ostdeutschen Verbände die Chance, je eine Wildcard zu vergeben.



Als Favorit und Führender im Ranking ist Tino Bode (Halle) in die Leipziger Messe gereist. Der schaffte es auch durch eine fehlerfreie Runde im Umlauf ins Stechen, gemeinsam mit sechs seiner Konkurrenten ging es nun um den Sieg. Bode ritt zwar auch die schnellste Zeit im Sattel von Esperanto ins Ziel, musste aber einen Springfehler hinnehmen, der ihn letztlich auf Rang vier durchreichte. Der Sieg ging an Matthias Lucas (Penig) mit Armand de Corcy K, der zwar eine knappe Sekunde langsamer als Bode war, den zwölfjährigen Wallach aber mit blütenweißer Weste durch den Stangenwald pilotierte. Platz zwei und drei ging an ostdeutsche Amazonen, nämlich an Ellen Kölz (Leisnig) mit Landfee Z gefolgt von Anne Keller (Falkenstein) mit Duncan.



Matthias Lucas betreibt seit elf Jahren einen eigenen Betrieb mit Zucht, Ausbildung, Handel und Pensionspferdehaltung in Penig. Vorher hat er seine Lehrjahre unter anderem bei Paul Schockemöhle und in den USA verbracht. Nach seinem Triumpf in der Leipziger Messehalle ist klar: Lucas möchte wiederkommen: „Ich hoffe, dass der W. Seineke PARTNER PFERD CUP noch lange erhalten bleibt“, so der 36-Jährige. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir regionalen Reiter auf so einem Weltklasseturnier eine Chance bekommen. Und die Stimmung unter den Zuschauern war ja auch richtig gut!“.



(EquiWords/SySa)





Tickets für die Jubiläumsveranstaltung



Infos zu den Tickets über









Ergebnisse 20. PARTNER PFERD 19. - 22. Januar 2017





Donnerstag, 19. Januar 2017



Prüfung Nr. 29 Pferde in Sachsen und Thüringen präsentiert:

W. Seineke PARTNER PFERD CUP

Finale 2016/2017 – Springprüfung mit Stechen, national (CSN)



1. Matthias Lucas (GER), Armand de Corcy K, 0/35,17 sec.



2. Ellen Kölz (GER), Landfee Z, 0/36,26 sec.



3. Anne Keller (GER), Duncan, 0/41,04 sec.



4. Tino Bode (GER), Esperanto, 4/34,24 sec.



5. Chantal Rose (GER), Charewa, 4/36,55 sec.



6. Jens Schmidt (GER), Chamberlain, 4/36,98 sec.







Leipzig – Den Springreiterinnen und -reitern in den ostdeutschen Bundesländern wurde mit dem W. Seineke PARTNER PFERD CUP die Tür zur 20. PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, geöffnet. Matthias Lucas war schon viele Male beim Finale in der Leipziger Messe gut dabei und in diesem Jahr auch einfach mal für einen Sieg fällig.Auf 15 Qualifikationsstationen von Horka bis Gadebusch konnten Springreiterinnen und -reiter der Leistungsklassen zwei und drei für die Serie punkten. Die besten 20 Teilnehmer des Rankings durften im Finale in Leipzig an den Start gehen. Zudem haben die Landestrainer der ostdeutschen Verbände die Chance, je eine Wildcard zu vergeben.Als Favorit und Führender im Ranking ist Tino Bode (Halle) in die Leipziger Messe gereist. Der schaffte es auch durch eine fehlerfreie Runde im Umlauf ins Stechen, gemeinsam mit sechs seiner Konkurrenten ging es nun um den Sieg. Bode ritt zwar auch die schnellste Zeit im Sattel von Esperanto ins Ziel, musste aber einen Springfehler hinnehmen, der ihn letztlich auf Rang vier durchreichte. Der Sieg ging an Matthias Lucas (Penig) mit Armand de Corcy K, der zwar eine knappe Sekunde langsamer als Bode war, den zwölfjährigen Wallach aber mit blütenweißer Weste durch den Stangenwald pilotierte. Platz zwei und drei ging an ostdeutsche Amazonen, nämlich an Ellen Kölz (Leisnig) mit Landfee Z gefolgt von Anne Keller (Falkenstein) mit Duncan.Matthias Lucas betreibt seit elf Jahren einen eigenen Betrieb mit Zucht, Ausbildung, Handel und Pensionspferdehaltung in Penig. Vorher hat er seine Lehrjahre unter anderem bei Paul Schockemöhle und in den USA verbracht. Nach seinem Triumpf in der Leipziger Messehalle ist klar: Lucas möchte wiederkommen: „Ich hoffe, dass der W. Seineke PARTNER PFERD CUP noch lange erhalten bleibt“, so der 36-Jährige. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir regionalen Reiter auf so einem Weltklasseturnier eine Chance bekommen. Und die Stimmung unter den Zuschauern war ja auch richtig gut!“.(EquiWords/SySa)Tickets für die JubiläumsveranstaltungInfos zu den Tickets über www.partner-pferd.de Prüfung Nr. 29 Pferde in Sachsen und Thüringen präsentiert:W. Seineke PARTNER PFERD CUPFinale 2016/2017 – Springprüfung mit Stechen, national (CSN)1. Matthias Lucas (GER), Armand de Corcy K, 0/35,17 sec.2. Ellen Kölz (GER), Landfee Z, 0/36,26 sec.3. Anne Keller (GER), Duncan, 0/41,04 sec.4. Tino Bode (GER), Esperanto, 4/34,24 sec.5. Chantal Rose (GER), Charewa, 4/36,55 sec.6. Jens Schmidt (GER), Chamberlain, 4/36,98 sec.

PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ JumpingFEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ VaultingAusstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-GalaTraditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.Die PARTNER PFERD im Internet: www.partner-pferd.de und www.facebook.com/partnerpferdleipzig

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Das Finale im W. Seineke PARTNER PFERD CUP ging in diesem Jahr an Matthias Lucas.

Foto · Sportfotos-Lafrentz.de









Ausstellung und Rahmenprogramm

Leipziger Messe GmbH

Patricia Grünzweig

Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig

Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544

E-Mail:



FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show

EN GARDE Marketing GmbH

Kirsten Maier

EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport

Im Grund 1 • 71397 Leutenbach

Telefon: (0151) 424 300 65

E-Mail:



_________________________________________________________________________________________________________













Leipzig, 20. Januar 2017 Ausstellung und RahmenprogrammLeipziger Messe GmbHPatricia GrünzweigMesse-Allee 1 • 04356 LeipzigTelefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544E-Mail: p.gruenzweig@leipziger-messe.de FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, ShowEN GARDE Marketing GmbHKirsten MaierEquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im ReitsportIm Grund 1 • 71397 LeutenbachTelefon: (0151) 424 300 65E-Mail: maier@equiwords.de _________________________________________________________________________________________________________Leipzig, 20. Januar 2017