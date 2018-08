Finalisten für den LVM Cup stehen fest!

Marisa Wirst qualifizierte sich mit ihrer Holsteiner Stute California Kiss in Kosel für das große LVM Cup Finale beim CSI Holstein International in Neumünster (Foto:privat)

(Kosel) Es war die letzte Station des LVM Cups Schleswig-Holstein und nun stehen alle Finalisten für das große Finale des CSI Holstein International in den Holstenhallen von Neumünster vom 25. bis 28. Oktober fest! Beim großen Turnier des Koseler Reitvereins haben sich die letzten sechs jungen Athleten für den gefeierten Saisonabschluss der renommierten Serie empfohlen: Im Parcours lösten in der Stilspringprüfung der Klasse L* Amber-Carolin Paulsen vom PSFV Süseler Baum e.V. und Ermes, Frederic Christian Oscar Tollhagen vom RV Am Wittensee mit dem Holsteiner Wallach Caine, Ann-Sophie Günther vom RuFV Kropp und ihr Holsteiner Wallach Ludwig und Hellen Josephine Hagge vom St. Hubertus e.V. Rendsburg mit ihrem Carismo v. Canto die begehrten Tickets für das Finale.



Im Viereck standen in der Dressurprüfung der Klasse L* Marisa Wirst von der PSG Flensburg-Land e.V. und ihre Holsteiner Stute California Kiss und erneut Hellen Josephine Hagge mit Weltmeyers Romanze K auf den Plätzen eins und zwei und werden damit beim großen Finale dabei sein.



Der LVM Cup Springen und Dressur, der vom Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster (LVM) und der Rathmann Veranstaltungs UG, durchgeführt und präsentiert wird, umfasst acht Etappen. Nach der letzten Station in Kosel ist nun der Kreis der Finalteilnehmer bestimmt: Bei dem internationalen Turnier Holstein International Ende Oktober treten nun die 32 besten Springreiter und die 16 Dressuraspiranten erneut an, um sich die begehrten goldenen Finalschleifen zu verdienen.







Die Etappen des LVM Cups 2018

04.05.-06.05.2018 Schönberg, Probsteier Reiterverein e.V.

15.06.-17.06.2018 Rantrum, Rantrumer Reitverein e.V.

21.06.-24.06.2018 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

29.06.-01.07.2018 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

20.07.-22.07.2018 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

20.07.-22.07.2018 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

03.08.-05.08.2018 Klausdorf, RV Dobersdorf Schönkirchen u.Umg. e.V.

11.08.-12.08.2018 Kosel, Koseler Reitverein e.V.

25.10.-28.10.2018 FINALE, CSI Holstein International

