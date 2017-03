Finalwoche in Mijas angebrochen

Die Costa del Sol Tour hat die Finalwoche erreicht. (Foto: FV Directo)

(Mijas) Mit den klassischen Prüfungen für Nachwuchspferde hat die letzte Woche des Winter Cups der Costa del Sol Equestrian Tour in Spanien begonnen. Fünf bis sieben Jahre alt sind die jungen Kandidaten und ihre Runden ziehen stets alle Blicke auf sich. Viktor Daem und Cassandra Malherbe aus Belgien, sowie der Brite Sebastian Bishop holten sich die Tagessiege.

Erst 17 Jahre alt ist Sebastian Bishop und landete in seiner ersten internationalen Saison in Mijas gleich mehrere Platzierungen beim CSI-YH in Andalusien. Jetzt gab es einen Sieg und auch gleich noch einen zweiten Platz für den jungen Briten, der seit dem 7. März bei der Costa del Sol Tour startet. Mit dem in den Niederlanden gezogenen Hollandani gewann Bishop bei den fünfjährigen Springpferden, mit Springsteen Z landete er auf Rang zwei. Direkt dahinter reihte sich Landsfrau Lauren Edwards mit ihrem Breit Star ein.

Bei den sechs und sieben Jahre alten Pferden dominierten zwei Belgier. Cassandre Malherbe, 29 Jahre alt und als Juniorin auch Teil der belgischen EM-Equipe, die 2002 und 2003 Silber und Bronze gewann, pilotierte Fee van het Kauterhof zum Sieg. Bei den sieben Jahre alten Pferden war es der 25 Jahre junge Viktor Daem mit der Holsteiner Stute Carinja, der Platz eins belegte.

Die Nachwuchspferdetour ist als erste in dieser Woche im „Ziel“ Für die jungen Pferde wird es am Donnerstag das Finale nach drei Winter Cup-Wochen geben. Die Costa del Sol Equestrian Tour setzt ganz bewußt darauf, die jungen Pferde zu integrieren und für Training und Turnier die passende Plattform zu sein.

Ergebnisübersicht Winter Cup, Costa del Sol Equestrian Tour

5 Year Old Horses

Sebastian Bishop (England) Hollandani, 0/30,23 Sebastian Bishop (England) Springsteen, 0/31,02 Lauren Edwards (England) Breit Star, 0/31,18 Miguel Torres Garcia (Spanien) Funky Buddha, 0/32,97 Lauren Edwards (England) Carumba, 0/33,01 Emilio Peralta Campana (Spanien) Atoona, 0/33,95

6 Year Old Horses

Cassandre Malherbe (Belgien) Fee van het Cauterhof, 027,91 Graham Babes (England) Chellthago, 0/28,93 Antonia Andersson (Schweden) Clinto T Z, 0/30,02 Benjamin Wulschner (Deutschland) Caltero, 0/30,65 Adrian Whiteway (England) Kimba, 0/30,73 Sammie-Jo Coffin (England) Church Park Venus, 0/30,82

7 Year Old Horses

Viktor Daem (Belgien) Carinja, 0/29,72 James Paterson-Robinson (Australien) Touche D'Allegresse, 0/30,18 Viktor Daem (Belgien) For President, 0/30,39 James Paterson-Robinson (Australien) Kastello, 0/30,83 Michele Kenny (Irland) RLE Avalon du Carpont, 0/33,64 Antonia Andersson (Schweden) Katanga VH Dingeshof, 0/33,76

