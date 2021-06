Fixer Termin für alle Pferdefreunde

Friedrichshafen – Die Pferd Bodensee - Süddeutschlands internationale Pferdemesse - geht wieder an den Start und findet vom 11. bis 13. Februar 2022 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Aufgrund der positiven Nachrichten hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie und zu den voranschreitenden Impfungen, ist das Messeteam höchst optimistisch, dass die Pferd Bodensee 2022 stattfinden kann. Aussteller wie Besucher können den Termin der wichtigsten Pferdemesse für den Süddeutschen Markt bereits heute im Kalender notieren.

A6 Reitring. Der Weg zum fliegenden Galoppwechsel mit Stefan Ostiadal und Kerstin Sahner. Foto Pferd Bodensee (Messe Friedrichshafen GmbH)







Die Pferdefachmesse am Bodensee ist ein fester Termin für alle Pferdefreunde und Liebhaber: Etabliert seit fast 30 Jahren ist die Pferd Bodensee alle zwei Jahre die wichtigste und bei Ausstellern wie Besuchern anerkannte Pferdemesse in der kaufkraftstarken Vierländer-Region Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Über 440 Aussteller aus insgesamt 13 Nationen werden am Bodensee ihre Neuheiten rund um die Themen Pferde-Sport, Pferde-Zucht und Pferde-Haltung vorstellen.

Das Reiter-Feriendorf, der Lifestyle-Bereich, das Gesundheitsforum „Pferd & Mensch“ und vieles mehr unterstreichen darüber hinaus die Fachkompetenz und den Unterhaltungswert der Pferdemesse. Wie immer werden die Galaabende „Im Takt der Pferde“ als Highlight in der Messearena wieder für Begeisterung bei den Pferdeliebhabern sorgen.

Pferde-Sport

Die Pferdefachmesse bietet Lehrstunden, Demonstrationen und Fachinformationen zu verschiedenen Themen rund um den Pferde-Sport. Insgesamt vier Reitringe sorgen dafür, dass die Informationen optimal und zielgerichtet bei den Interessenten ankommen. Von der Gesunderhaltung der Tiere über die richtige Reitbekleidung bis hin zur Ausrüstung für Pferd und Reiter bietet die Messe ein umfassendes Angebot mit den neuesten Produkten am Markt.

Pferde-Zucht

Einstreu, Bodenbeläge, Spezialfutter und vieles mehr finden Fachbesucher, die sich für die Zucht der Pferde interessieren in den insgesamt sechs Messehallen. Namhafte Gestüte präsentieren sich und ihre Zuchthengste und stehen den Besuchern bei Fragen zur Verfügung. Die Pferd Bodensee ist aufgrund der großen Rassenvielfalt ein wichtiger Anlaufpunkt für Züchter.

Pferde-Haltung

Innovative und nachhaltige Stalltechnik, Weidezauntechnik- und Fütterungssysteme, Digitalisierungsmöglichkeiten im Stall und auf der Weide, runden das Angebot zur modernen Pferdehaltung ab.

Berufe rund um das Pferd

Ein Schwerpunkt der Pferd Bodensee bilden die verschiedenen Berufe rund um das Pferd. Vom Hufschmied über den Sattler, vom Pferdewirt bis zum Pferde-Osteopath gibt es in professionellen Pferde- und Zuchtbetrieben interessante Aufgaben. Auch über die Arbeit der berittenen Polizei und über Berufe im Bereich des Eventmanagements und des professionellen Reitsports bietet die Pferd Bodensee wichtige Informationen für Berufseinsteiger.

Öffnungszeiten

Die Pferd Bodensee 2022 ist am Freitag, 11. Februar und am Samstag, 12. Februar von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. Februar von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Nähere Programm- und Ticketinformationen zu den drei Abendveranstaltungen und einer Sonntagvormittag Aufführung von „Im Takt der Pferde“ stehen ab Herbst auf der Homepage der Pferd Bodensee zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter: www.pferdbodensee.de

