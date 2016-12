FLUESTIS Media Production erstellt Luftaufnahmen mit Drohne / Videocopter

Luftaufnahmen - Überblick: was haben wir bisher gemacht...

Ja, das Wort Drohne ist gerade in aller Munde. In unserem Fall sind aber keine Spionagedrohnen oder irgendwelche Kriegsgeräte gemeint, sondern ganz harmlos Drohnen zum Fotografieren und/oder Filmen. So eine Drohne wird auch als Mini Helicopter, Videocopter, Quadcopter oder Octocopter genannt. Unsere Drohne ist also ein Fluggerät, welches in der Lage ist, aus luftigen Höhen mit richtigen Fotoapparaten oder Filmgeräten Foto oder Film Aufnahmen zu machen. Dabei kann eine Drohne bis über 100 Meter hoch aufsteigen und wird von richtigen Piloten vom Boden aus gesteuert. Die Aufnahmen werden dabei direkt auf eine Speicherkarte im Flugzeug aufgenommen. Zur Kontrolle werden die Aufnahmen gleichzeitig an die Bodenstation gesendet. Dadurch hat Pilot oder Copilot, der meist ein Fotograf oder Kameramann ist, immer die Kontrolle über die gemachten Aufnahmen. Ausserdem ist so auch eine Steuerung der Kamera in der Drohne möglich, Z.B. Zoom, Schwenkmechanik, Kameraeinstellungen und Auslösung, wie mit einer Fernbedienung.

Technisch sind diese Geräte mittlerweile absolut ausgereift. Dennoch kann so eine Drohne nur ein Fachmann als Pilot mit der nötigen Ausbildung und Erfahrung fliegen. Schliesslich sind die Profi-Drohnen auch kein Gerät aus der Spielwaren- oder Modellbauabteilung. Zudem ist so eine Drohne nicht gerade billig und man möchte in jedem Fall Verlust oder Crash vermeiden. Zum Fotografieren oder Bedienen der Filmkamera wird meist ein Copilot an einem eigenen Schaltgerät oder einer Videobrille eingesetzt. Fliegen und Fotografieren oder Filmen sind hier durchaus zwei Paar Stiefel!

Interessant ist die Sache mit den Drohnen aber schon sehr und setzt sich im Internet auch immer mehr durch. Man könnte sogar von einer Art Hype sprechen, weil immer mehr dieser Drohnen auf den Markt kommen.

HUFGEFLÜSTER hat sich also schon frühzeitig mit dem Thema Luftaufnahmen angefreundet. Ganz einfach, weil unsere Kundschaft immer öfter danach gefragt hat. So haben wir seit 2013 bereits Erfahrungen gesammelt und 2014 das Produkt Luftaufnahmen offiziell in unser Programm aufgenommen. Für viele Situationen, Projekte oder Immobilien sind Aufnahmen aus der Luft für übersichtliche Darstellungen am besten geeignet. Auch 3D ist ja immer mehr im Kommen. Mit Luftaufnahmen ist die Dreidimensionalität am einfachsten zu erreichbar. Natürlich ist die Luftaufnahme alleine auch nicht ideal, aber die Kombination mit herkömmlichen Film und Fotomaterial macht es - der richtige Mix und der Gesamtfilm ist dann das Erfolgsrezept!

FLUESTIS Media Production von der Redaktion HUFGEFLUESTER.EU hat sich also für den Einsatz der besten Technik (siehe unterhalb) entschlossen, um Kundenaufträge auch in Sachen Luftaufnahmen bestmöglich abwickeln zu können. Dabei nehmen wir Aufträge nicht nur aus dem Pferdebereich an, sondern wir können mit dieser Technik und den geeigneten Leuten dazu auch Aufträge aus anderen Bereichen annehmen. Dennoch ist es in vielen Fällen günstig, z.B. bei Präsentationen von Reitangen aus der Luft, wenn hier unsere Pferdeerfahrenen Piloten zum Einsatz kommen. Gerne nehmen wir auch Aufträge an, die nur unsere Luftaufnahmen beinhalten, etwa für Filmprojekte von anderen Filmproduzenten. Anfragen bitte an die Redaktion KLICK MICH!

Folgende Filme aus der Luft

wurden mit der von uns eingesetzten Drohne schon erfolgreich erstellt:

Olympia Reitanlage in München Riem

Pferdemesse Perd International

Reitanlage Pferdelaufstall Eckhof II

Wittelsbach

ITF Indianer und Trapperfestival

Eventbauernhof Hauslerhof

Zumbafest Ruderregatta

MTTC Iphitos

Schlüter Landmaschinen

Meisterschaft im Skifahren Seefeld

Linster Edelstahlhandel

Großbaustelle München

Ministerium München

Apparate und Behälterbau

Baumarkt Eröffnung

Photovoltaikanlage München

Landhaus Issing

Villenviertel München Pasing

Anwesen Tutzing Starnberger See

Ferienhaus Karwendel

Lake Luise Resort Hotel, Kanada

Clubhaus Thalkirchen

Ferienhaus Tirol

Eckhaus Zuchering

Ferienregion Tirol

Seefeld

Wohnen am See

Schwarzhölzl

British Columbia

Panorama Landwirtschaftlicher Betrieb

Rottach Egern Tegernsee

Regattaanlage

Weitere mögliche Einsatzbereiche für Drohneneinsatz mit Foto und Film:

Einsatzbereiche im Marketing:

Firmen und Dienstleister aller Art, auch Reitanlagen, Pferdebetriebe, Pferdeställe

Präsentationen von Veranstaltungen und/oder Veranstaltungsorten

Sport und Musikevents, Pferdeveranstaltungen, Reitsportveranstaltungen

Tourismusobjekte, Ferienhäuser, Hotelanlagen, Ferienparks, Vergnügungsparks

Eventdokumentationen

Einsatzbereiche in Industrie und Gewerbe:

Vermessungen, Inspektionen von Photovoltaik und Solaranlagen

Inspektionen von Gebäudedächern,

Gelände, Geräte, Fuhrpark, Maschinenpark

Tätigkeitsdokumentationen, z.B. auf Baustellen

Dokumentationen von Firmenveranstaltungen

Einsatzbereiche Immobilienmakler und Bauträger:

Vermarktung,

Inspektionen,

Imagebroschüren

Baufortschrittsnachweise

Gutachten

Dokumentationen

Einsatzbereiche Gemeinden, Kommunen, Länder:

Bauflächen, Bauvorhaben, Gewerbegebiete

Sehenswürdikkeiten, Denkmäler

Veranstaltungen,

Feuerwehr,

Naturschutz, Umweltschutz

Tourismus

Baudokumentationen, Projektdokumentationen

Ortsdokumentationen

Die technische Ausrüstung:

Technik: professionelle ASCTEC Technologie





Das Team, ein Pilot und ein Kameramann, bei der Arbeit...

Luftaufnahmen: Lagebesprechung vor Drehbeginn...