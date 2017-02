FLÜSTIS Pferdemessen ist 16 geworden - Redaktion spendiert NEUES Outfit und Videos je Messe!

FLÜSTIS Pferdemessen ist nun 16!

Die Redaktion HUFGEFLÜSTER

spendiert ein NEUES Outfit

und Videos zu jeder Messe zum Jubiläum!

Pferdemessen sind immer noch

"das Salz in der Suppe" der Pferdefreunde

und heute noch beliebter denn je!

FLÜSTIS Messen, alle Pferdemessen auf einen Blick, ist seit 2001 fester Bestandteil der HUFGEFLÜSTER Medien. Die erste Pferdemesse die damals eingetragen wurde, war die Pferd International in München Riem dann folgte die Americana in Augsburg und der Dionysimarkt in Vilsbiburg mit der Faszination Pferd in Nürnberg und mit dem dem Münchner Pferdemarkt (heute in Ingolstadt) ist es weitergegangen. Damals gab es ja auch noch die Hippo in Straubing, die leider eingestellt wurde, die wir ebenfalls redaktionell betreut haben.

Seit dieser Zeit hat sich viel geändert, denn die einzigen Veranstalter betreiben alle ausgezeichnete eigene Messeseiten. Nur macht das jeder Veranstalter logischer dann nur für seine eigene Messe. Bis heute ist ein Messe Überblick über alle Pferdemessen wie in FLÜSTIS Messen von Wichtigkeit, denn der einzelne Messebesucher möchte selbst auswählen können, welche Messe er besuchen möchte und auf welchre Messe er sein Geld ausgeben möchte. Dazu ist als ein Messeüberblick von Wichtigkeit.

So ist FLÜSTIS Pferdemesse, alle Pferdemessen auf einem Blick, bis heute ein aktuelles und viel genutztes Pferdeportal! über die Jahre hinweg wurde das Seiten System immer weiter ausgebaut und multimedial ergänzt und nun auch responsiv gestaltet. Dadurch sind die Seiten auch gut per Smartphone oder Tablet bedienbar. Derzeit werden so circa 50 Pferdemessen präsentiert und mit den wichtigsten Daten dargestellt.

Zum 16 jährigen Jubiläum in 2017 hat die Redaktion HUFGEFLÜSTER weiter investiert und ein neues Outift gestaltet. Die Messezeiten wurden komplett überarbeitet, aktualisiert und noch besser mit der internetten Pferdezeitung HUFGEFLÜSTER und den Social-Media-Kanälen verzahnt. Videos zeigt FLÜSTIS Messen bereits seit 2006 zu den einzelnen Events, doch jetzt gibt es mit HUFGEFLÜSTER TV ein eigenes Pferdefernsehen und das Fernsehprogramm dazu wurde durch den extra Fernsehkanal MesseTV ergänzt. So zeigt unser Fernsehsender zu jeder Pferdemesse im deutschsprachigen Europa nun ein eigenes Fernsehprogramm. Dieses Programm wird laufend durch neue die aktuellen Messen und neue Messefilme ergänzt.

Außerdem gibt es nun auch einen gesonderten Überblick über die einzelnen Messen, aufgeteilt nach Ländern, beziehungsweise Bundesländern. Weiterer Bestandteil ist auch noch FLÜSTIS virtuelle Online Pferdemesse. Diese Messe ist rund um die Uhr geöffnet und kostenlos für seine Messebesucher. Hier kann jeder Aussteller seinen eigenen Messestand oder seine eigene Homepage eintragen.

Dieses Pferdeport über die Pferdemessen von FLÜSTI bleibt also auch für die Zukunft attraktiv und wird weiter sehr hilfreich und nützlich für seine Besucher sein.

Das Team von der Redaktion HUFGEFLÜSTER wünscht allen Besuchern dieser Seiten viel Spaß beim Lesen, Sehen und Staunen!

Hufflüsterer Bernhard