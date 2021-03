FN Newsletter März 2021 - Informationen für Ausbilder im Pferdesport

Informationen für Ausbilder im Pferdesport Ausgabe März 2021 Endlich ist es da: Ein neues Austauschangebot für Trainer und Ausbilder

Wie machst Du das eigentlich? Im FN-Ausbildernetz können sich Trainer und Ausbilder digital austauschen, vernetzen und gegenseitig unterstützen. Nutzer können Beiträge erstellen, kommentieren und Gruppen gründen oder Dokumente, Videos und Informationen einstellen. Mit dieser von dem DOSB geförderten interaktiven, exklusiven und kostenlosen Informations- und Austauschplattform erweitert die Deutsche Reiterliche Vereinigung ihr Online-Angebot.



Zum FN-Ausbildernetz... Kein Schulpferd weniger: FN fordert Kurzarbeitergeld für Vierbeiner

Ein Drittel der Reitschulen in Deutschland sieht seine Existenz aufgrund der Corona-Pandemie gefährdet, denn die Kosten für die Versorgung der Schulpferde laufen weiter. Vielfach steht die Abschaffung von Schulpferden bevor oder sie erfolgt bereits. Um das zu verhindern sowie Politik und Öffentlichkeit auf die Notlage der Reitschulen aufmerksam zu machen, startet die Deutsche Reiterliche Vereinigung die Social-Media-Aktion #KEINSchulpferdweniger. Im Mittelpunkt der Aktion steht die Forderung nach Kurzarbeitergeld für Schulpferde, die als Seelentröster, Sportpartner und Lehrmeister die wichtigsten Mitarbeiter der Reitschulen sind. Die FN ruft deshalb alle Pferdesportler dazu auf, sich an der Aktion „Kurzarbeitergeld für Schulpferde“ zu beteiligen und auf die Not der Schulpferde aufmerksam zu machen.



Mehr Informationen zur Aktion...

Save the Date: Bildungskonferenz am 15. Juni 2021



Die Planung der diesjährigen Bildungskonferenz und Ehrung der Trainer mit der Lütke-Westhues-Auszeichnung hat begonnen. Auch in diesem Jahr wird die Bildungskonferenz digital stattfinden und zwar am 15. Juni 2021. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Seminare für Ausbilder



Achtung: Coronabedingt können sich kurzfristige Änderungen ergeben!



Ausbilder-Seminar: Moderne Springausbildung - Tipps vom Ausbilder: Distanzen richtig einschätzen

am 20.04.2021 in 25850 Behrendorf mit Lars Meyer zu Bexten







Sie erhalten 4 LE im Profil 3.



Uhrzeit: 17:00 - 20:30 Uhr

Kosten: PM 20 €, Nicht-PM 30 €

Anmeldeschluss: 19.04.2021



Mehr Infos und Tickets...

Als Springreiter ist es nicht immer so leicht, wie es vom Rand des Parcours für den Zuschauer aussieht - nämlich exakt dort ankommen, wo man hin will. Lars Meyer zu Bexten zeigt, wie in der Grundausbildung das nötige Gefühl für das passende Grundtempo, den richtigen Rhythmus und einen geeigneten Anreiteweg geschult und verbessert werden kann. Er zeigt Übungen und Aufbaubeispiele, die im Training helfen können und gibt wertvolle Tipps für den Ausbilder, damit dieser das Springen zu Hause sinnvoll und systematisch aufbauen kann.Sie erhalten 4 LE im Profil 3.Uhrzeit: 17:00 - 20:30 UhrKosten: PM 20 €, Nicht-PM 30 €Anmeldeschluss: 19.04.2021 Ausbilder-Seminar in der Basis- und Schulpferdeausbildung – 6. Serie: Reiten: ….aber mit viel Gefühl, bitte!

am 22.03.2021 in 81929 München mit Martin Plewa







Sie erhalten 6 LE im Profil 3.



Uhrzeit: 10:00 - 16:30 Uhr

Kosten: PM 60 €, Nicht-PM 70 €

Anmeldeschluss: 08.03.2021



Mehr Infos und Tickets...

Die Entwicklung des Gefühls ist ein wesentliches Element der Ausbildung des Reiters. Was beinhaltet aber der Begriff „Bewegungsgefühl“? Wie kann man es schulen? Haben Reiter ein unterschiedliches Talent für das Bewegungsgefühl? Der Referent Martin Plewa wird dieses Thema praxisnah und richtliniengemäß im 6. Seminar für Basisausbilder angehen, wobei die Beteiligung aller mit eigenen Ausbildungserfahrungen ausdrücklich erwünscht ist.Sie erhalten 6 LE im Profil 3.Uhrzeit: 10:00 - 16:30 UhrKosten: PM 60 €, Nicht-PM 70 €Anmeldeschluss: 08.03.2021 Ausbilder-Seminar: Wertnotenfindung in Dressurprüfungen der Kl. A bis M

am 28.04.2021 in 49134 Wallenhorst mit Christoph Hess







Sie erhalten 4 LE im Profil 3.



Uhrzeit: 17:00 - 20:30 Uhr

Kosten: PM 20 €, Nicht-PM 30 €

Anmeldeschluss: 27.04.2021



Mehr Infos und Tickets...

Steht das Pferd fein an den Reiterhilfen? Ist das Pferd gerade gerichtet und durchlässig? Ist die Aufgabe prinzipiell korrekt geritten? In diesem Seminar zeigt Christoph Hess die Wertnotenfindungen in Dressurprüfungen anhand verschiedener Demonstrationen von Dressuraufgaben der Kl. A bis M auf. Dabei kommentiert er aus Sicht des Richters aber nennt zugleich als Ausbilder Tipps und Lösungswege für die weitere Schulung von Reiter und Pferd.Sie erhalten 4 LE im Profil 3.Uhrzeit: 17:00 - 20:30 UhrKosten: PM 20 €, Nicht-PM 30 €Anmeldeschluss: 27.04.2021 FN auf Social Media



Herausgeber

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) Abteilung Ausbildung und Wissenschaft

Freiherr-von-Langen-Straße 13

48231 Warendorf

Telefon: 02581/6362-230

E-Mail:

Internet:



Geschäftsführender Vorstand:

Soenke Lauterbach (Vorsitzender), Dr. Dennis Peiler (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Klaus Miesner (Mitglied), Rainer Reisloh (Mitglied)



Vereinsregister:

Amtsgericht Münster VR 60393

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 126734145



Haftungshinweis:

Die Zusammenstellung von Texten und Abbildungen sowie Material und Downloads in diesem Newsletter wurde mit größter Sorgfalt vorgenommen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Für den Inhalt der Werbebeiträge und darin verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Autoren verantwortlich.



Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.



© 2020 Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V., Warendorf

Die Inhalte des Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.



Leiter: Thies KaspareitFreiherr-von-Langen-Straße 1348231 WarendorfTelefon: 02581/6362-230E-Mail: fn@fn-dokr.de Internet: www.pferd-aktuell.de Soenke Lauterbach (Vorsitzender), Dr. Dennis Peiler (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Klaus Miesner (Mitglied), Rainer Reisloh (Mitglied)Amtsgericht Münster VR 60393Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 126734145Die Zusammenstellung von Texten und Abbildungen sowie Material und Downloads in diesem Newsletter wurde mit größter Sorgfalt vorgenommen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.Für den Inhalt der Werbebeiträge und darin verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Autoren verantwortlich.Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.Die Inhalte des Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.