Fortsetzung der Erlebnisberichte vom Ritt um die Welt

weitere Anekdoten vom Ritt um die Welt demnächst wieder hier!

Verzeiht mir bitte, dass in diesem Jahr die Sommerpause so lang wurde und die Lücke meiner Erinnerungsberichte so groß. Jetzt soll es weitergehen: in unregelmäßigen Abständen will ich besondere Erlebnisse beschreiben und mit ein paar Bildern versehen. Doch denkt daran: in dieser Form können es tatsächlich nur einzelne Kurzberichte sein.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass jeder Tag dieses viereinhalbjährigen Abenteuers mit ungewöhnlichen und nicht selten gefährlichen Erlebnissen angefüllt war. Deshalb ist das Buch "Mit zwei Pferden um die Welt" so umfangreich geworden.

Übrigens gewinnt dieses Buch in der englischen Ausgabe immer mehr Beachtung, die Bestellungen vor Allem bei Amazon in beiden Sprachen nehmen zu:

Als Taschenbuch-Ausgabe zum kleinen Preis oder als Ebook zu noch kleinerem Preis.

Die attraktive hardcover-Printversion mit vielen Farbbildern gibt es nur bei mir

(Bestellungen bitte grundsätzlich in schriftlicher Form. Email: manfred@weltumreiter.de),

oder über den Buchhandel (dauert länger, weil der Buchhandel dieses Buch nicht im Sortiment hält. Der Preis ist derselbe, weil gebunden).

Einzelheiten und Leseproben, Preise und Lieferbedingungen findet Ihr hier:

www.weltumreiter.de/Bücher-DVD