Fotos: Eberhard Becker/privat

Fränkische Vierkampfmeisterschaften



Vom 02. – 03.10.2021 fanden die Fränkischen Meisterschaften der Vierkämpfer bei den Pferdefreunden Frankenhöhe in Aurach statt. Der 360 Mitglieder zählende Verein hatte erneut den Rückhalt eines verlässlichen Helferteams. Mit ca. 80 geplanten Helfereinsätzen war das Team um die Sportabteilungsleiterin Maria Berner-Leis und den ersten Vorsitzenden Emil Gröninger bestens auf das Wochenende vorbereitet. Die Reitanlage der Familie Berner-Leis bot optimale Bedingungen für die Vierkampfwettbewerbe. Durch die harmonische, sich ergänzende und lösungsorientierte Zusammenarbeit der Pferdefreunde Frankenhöhe mit dem Verband der Reit- und Fahrvereine Franken, dem Prüfer (für Laufen und Schwimmen) Enrico Göhlmann, der Gemeinde Aurach, der Feuerwehr Aurach und dem Bayr. Roten Kreuz konnte sowohl im Vorfeld als auch am Vierkampfturnier alles hervorragend organisiert werden. Von der Einlasskontrolle, der Bewirtung der Teilnehmer, der Konzeption der Laufstrecke bis hin zur Organisation des Prüfungsablaufes deckten die Pferdefreunde Frankenhöhe alle Aufgaben souverän ab, so dass sich die teilnehmenden Gäste aus ganz Franken beeindruckt von der Veranstaltung zeigten. Nachdem der Vierkampf 3 x in Folge coronabedingt abgesagt werden musste, freuten sich die Jugendlichen besonders auf die beiden Wettkampftage. Zunächst mussten die Teilnehmer bei sonnigem Herbstwetter einen Geländelauf absolvieren. Die Strecke unterhalb der Reitanlage verlangte den Sportlern einiges ab, wobei trotzdem gute Zeiten gelaufen wurden. Anschließend folgten die Dressurwettbewerbe, die beim Vierkampf besonders spannend sind, da bei den Junioren und im Nachwuchs zwei der vier Teilnehmer jeder Mannschaft nicht mit den eigenen, sondern mit zugelosten Pferden der anderen Mannschaften starten müssen. Die Schwimmwettbewerbe wurden bereits ab 8.00 Uhr am Sonntagmorgen im Ansbacher Aquella-Bad ausgetragen. Am Sonntag Mittag stand dann die letzte Disziplin, das Springreiten im Mittelpunkt, wobei die Teilnehmer in allen Altersklassen gute Leistungen zeigten. Den Titel des Fränkischen Mannschaftsmeisters der Junioren sicherte sich das Mixed Team Junioren 1 bestehend aus Kim Dotterweich, Jolina Schmidtner, Nila Celine Tolksdorf und Julia Weiskopf unter der Regie von Mannschaftsführerin Maria Berner-Leis. Auf Rang 2 konnte sich das Mixed Team Steigerwald Markt Bibart-Creußen (Jona Lea und Lisa Gebhardt, Anne-Marie Thurner; Mannschaftsführerin Ursula Gebhardt) platzieren. Den 3. Platz erreichte der RC Burgoberbach (Helene Heumann, Anna Kaltenecker, Lana Krenz; Mannschaftsführerin Theresa Hübner). Über die Goldmedaille in der Einzelwertung freute sich Lisa Gebhardt. Die Silbermedaille gewann Julia Weiskopf, Bronze ging an Jona Lea Gebhardt. Bei der Meisterschaft im Nachwuchsvierkampf freute sich das Mixed Team Sparneck-Kulmbach mit Alexa und Felicia Kießling, Ella Müller und Mannschaftsführerin Andrea Kießling über den Sieg. Rang 2 belegte das Mixed Team Frankenhöhe – GSL Kästel (Julia Fries, Isabelll Pfeiffer, Neele Zeller, Mannschaftsführerin Maria Berner-Leis) In der Einzelwertung gewann Alexa Kießling Gold. Silber ging an Julia Frieß, Bronze an Felicia Kießling.



Neben den Meisterschaften wurde auch für die Bambinis der Einzel- und Mannschaftswettkampf ausgetragen: Das Mixed Team Kulmbach – Frankenhöhe siegte mit Maya Drechsler, Felix Hübner, Sophie Kreutzer, Marie Schübel und Mannschaftsführerin Ute Gack. Rang 2 ging an das Mixed Team Sparneck – Birkenreuth (Patricia Brauner, Emilia Brehm, Annalena Krempe, Clara Vierthaler; Mannschaftsführerin Andrea Kießling). In der Bambini-Einzelwertung siegte Maya Drechsler vor Annalena Krempe und Clara Vierthaler. Zusätzlich auf Rang 1 wurde hier die Einzelkämpferin Miley Lucia Tolksdorf platziert, die zugleich die höchste Punktsumme erreichte.



Eine zusätzliche Ehrung erhielten die Teilnehmer jeder Altersgruppe, die in den Einzeldisziplinen das beste Ergebnis erzielen konnten. Der Wanderpokal für das beste Mannschaftsbild in der Dressur ging an das Mixed Team Frankenhöhe – GSL Kästel, über den Fairness-Pokal freuten sich die Teilnehmer des RFV Kulmbach. Alle Ergebnisse sind unter https://www.pferdezentrumfranken.de/pferdesport/veranstaltungen/regionalmeisterschaften-aller-disziplinen zu finden.

Im Rahmen der Meisterschaftsehrung wurde das Vierkampfteam Franken Nachwuchs (Alisa Ernstheim, Lisa Gebhardt, Cosima Hornung, Julia Weiskopf) mit der Bronzenen Verbandsehrung für den Gewinn der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft des Jahres 2019 ausgezeichnet. Lisa Gebhardt erhielt zudem die bronzene Verbandsnadel für den Sieg in der Einzelwertung der bayrischen Nachwuchsmeisterschaft. Jona Lea Gebhardt und Anna Gössl wurden im Rahmen der Ehrungen altersbedingt aus dem Kader verabschiedet. Kerstin Popp, Jugendleitung des Verbandes, dankte im Rahmen der Meisterschaftsehrung den Pferdefreunden Frankenhöhe und dem Team um Maria Berner-Leis für die hervorragende Ausrichtung der Vierkampfmeisterschaften.

Die Pferdefreunde Frankenhöhe sind heuer übrigens erneut Ausrichter des Kreisreiterballes, der am 23.10.2021 im Onoldiasaal Ansbach stattfindet. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Kerstin Popp

Verband d. RuFV Franken