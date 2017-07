Kräuterwanderung

Ein herzliches Hallo Besucher,

seit dem letzten Infobrief ist viel passiert. Um euch auf dem Laufenden zu halten, haben wir die wichtigsten Informationen für euch noch einmal zusammengestellt.

Wir wünschen euch viel Spaß!

Auf der Bundesdelegiertenversammlung wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt

Hanspeter Hartmann, 1. Vorsitzender, Christine Garbers, 2. Vorsitzende und Michael Anhalt, Schatzmeister, wurden wiedergewählt. Neu im Team sind Jutta Steenmann als Sportwartin und Antje Wewetzer als Schriftführerin.

Die Bundesdelegiertenversammlung- kurz BUDEL- ist die Mitgliederversammlung der VFD. Aufgrund der Größe unseres Verbandes findet die BUDEL als Delegiertenversammlung statt, das heißt, in allen Landesverbänden werden -je nach Größe- drei bis fünf Delegierte gewählt, die als Mitgliedervertreter an der BUDEL teilnehmen. Delegierter zu sein ist eine überaus wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Die Delegierten bestimmen in der VFD das Vereinsleben, die weitere Entwicklung der VFD und wählen den Vorstand. Registrierte und angemeldete Mitglieder können die Protokolle im vfdnet unter Downloads einsehen.

Bedeutung_der_Bundesdelegiertenversammlung.pdf151.95 kB

In der Bundesgeschäftsstelle hat ein personeller Wechsel stattgefunden.

Krista Perez Sanchez ist wieder da und als Assistentin der Bundessportwartin auch Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Ausbildung in der VFD. Bestellungen von Sportabzeichen bitte per E-Mail. Damit die Unterlagen auch stets rechtzeitig zur Prüfung vorliegen, bitte rechtzeitig bestellen!

Sonja Schütz als Referentin für Umwelt, Pferdetourismus und Pferdesteuer angestellt.

Sonja Schütz hat seit langer Zeit diese Themen für die VFD ehrenamtlich als Beauftragte bearbeitet. Der Umfang der Aufgaben war nun ehrenamtlich nicht mehr zu leisten, sodass der Bundesvorstand Sonja nun als Teilzeitmitarbeiterin angestellt hat.

Im vfdnet berichtet Sonja regelmäßig über die Aktivitäten.

Foto: Equitana 2017. Sonja Schütz und Dr. Kathrin Kienapfel, VFD Fachbeirat Ethik und Tierschutz



Aktuell: die Einführung der Pferdesteuer in Tangstedt.



Bericht über die Teilnahme an der Kreuzkraut-Tagung in Göttingen



Sonja Schütz begleitet außerdem gemeinsam mit Vanessa Tegtmeyer von der VFD NRW das Projekt "Route D´Artagnan"

Nina Binder wurde als neue Hauptstadt-Referentin ernannt.



Nina Binder, Vorsitzende der VFD Berlin-Brandenburg betreibt schon seit Jahren erfolgreiche Lobbyarbeit für die VFD in der Bundeshauptstadt und als Kontaktperson zum Kuratorium Sport und Natur. Nun wurde sie vom Bundesvorstand offiziell zur Hauptstadt-Referentin ernannt. [mehr]

AK Ausbildung sucht noch Vertreter aus einigen Landesverbänden

Der Arbeitskreis Ausbildung trifft sich Montag, 19. Juni, ab 20.00 Uhr zu einer ersten Telefonkonferenz. Wer noch noch Ideen hat und sich einbringen möchte, meldet sich für weitere Informationen der Bundessportwartin Jutta Steenmann

Sommerzeit - Reitzeit



Das Routenportal

Seit dem 1. Dezember 2011 steht das Routenportal der VFD bereit, mit allen Informationen zu Routen und zur Planung eines Wanderrittes oder einer Wanderfahrt auf einen Blick.

Zusammen unterwegs:

Im VFDnet bieteten wir die neue Rubrik " Zusammen unterwegs..." zur Kontaktaufnahme für gemeinsame Ausritte und Ausfahrten.

Wer jemanden für eine gemeinsame Tour sucht (keine gewerblichen Angebote!) schreibt bitte eine Email an: unterwegs@vfdnet.de



Wanderreitstationen

Wir freuen uns, euch über 900 Quartiere anbieten zu können.

Ihr könnt uns dabei helfen, den Service so aktuell wie nur möglich zu halten, indem ihr uns mitteilt, wenn eine Station nicht mehr existiert oder nicht erreichbar ist. Schickt uns einfach eine kurze E-Mail mit dem Link und wir kümmern uns umgehend darum.



Anmelden/ Registrieren im VFDnet:

Damit alle Funktionen im VFDnet richtig genutzen werden können, ist es notwendig, sich zu registrieren. Wie das geht, erfahrt ihr hier unter "Hilfe"

Bitte informiert andere Mitglieder, z.B. beim Themenabend, bei gemeinsamen Ausritten oder Ausbildungen/Weiterbildungen.







Wichtige Hinweise:



Die drei neuen Bundesflyer können hier runtergeladen werden

Das Pferd im Focus VFC_Bundesflyer_DINLang_6Seiter_final_DRUCK.pdf4.45 MB

Ethische Überlegungen VFD_Flyer_DINLang_Ethische_Ueberlegungen_final_DRUCK.pdf2.53 MB

Positionspapier "Zäumungen" VFD_Flyer_Zaeumungen_DINLang_final_DRUCK.pdf2.21 MB

Die Equitana 2017



Zum ersten Mal in der Verantwortlichkeit des Bundesverbandes war die VFD auf der Equitana in Essen präsent. Neun Tage konnte das Messeteam mit kompetenten VFDlern „an Bord“ ganz viele sehr gute Gespräche führen, jede Menge Fragen beantworten, z.B. zum Kutschenführerschein und zum Showprogramm in den Vorführringen beitragen.

Das Konzept, das bereits bei der Equitana 2015 sehr erfolgreich getestet wurde, hat sich bewährt.

In der Gesellschaft toller Partner wie Projektpartner wie z.B. Peter Pfister, Conny Röhm, Team Ponyconcept, Jochen Schumacher, Eschbach Horsemanship war die VFD sehr gut platziert.

Die Einbettung der VFD in die Gemeinschaft des „Standpunkt.Pferd“ mit einem hochinteressantem Rahmenprogramm, Podiumsdiskussionen mit VFD- Fachleuten und Pferdeleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Pferdewelt und einem gemeinsamen großen Begegnungsbereich hat großes Interesse hervorgerufen und viele Besucher zum VFD-Stand gelenkt.

VFDKids auf der Equitana

Die täglichen Vorführungen mit den VFDKids am ersten Wochenende und dem Showteam der VFD NRW an allen weiteren Tagen haben die Stärken und Fähigkeiten der VFD eindrucksvoll präsentiert. Eine tolle Zusammenfassung mit vielen Bildern findet ihr hier.

Die gemeinsame Aktion mit der Cavallo,

die Petition gegen den geplanten Wegfall der „2-Fingerregel“, bei der u.a. am VFD-Stand Stimmkarten gesammelt wurden, hat das Publikum außerdem zum VFD-Stand hingezogen. Dadurch ergab sich auch immer die Gelegenheit, auf die Aktivitäten der VFD im Bereich Ethik und Tierschutz hinzuweisen und die dazu neu erstellten Flyer auszugeben. Die Mit- Initiatorin der Aktion, Fachbeiratsmitglied Dr. Kathrin Kienapfel, stand für Fragen zum Thema bereit, die auch im Podium mit Vertretern der Deutschen Reiterlichen Vereinigung diskutiert wurden- „Zugesperrt- Hilfe oder Zwang?“

Pink Ribbon:

Reiten und Kilometer sammeln gegen den Brustkrebs. Auf der Equitana fand die Aktion „Schleifenroute zu Pferd“ der Organisation „Pink Ribbon“ viel Zuspruch.

Mit der VFD als Partner sammelt „Pink Ribbon“ gespendete Kilometer für den Kampf gegen den Brustkrebs. Unzählige rosa Schleifen wurden mit genommen. Ausführliches über die Aktion hier mehr

Neue Projekte:

Ethische Überlegungen:

Der VFD Fachbeirat Ethik und Tierschutz wurde auf der Equitana offiziell einberufen und hat seine offizielle konstituierende Sitzung in einem außergewöhnlichem Rahmen zelebrieren dürfen. Zu Heiner Sauters Bericht geht es hier! VFD_Fachbeirat_Ethik_und_Tierschutz_Heiner.pdf92.94 kB

VFD-Themenmonat: Im Mai drehte sich alles um Kids

Im Monat Mai standen bei der VFD und ihren Partnern in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz die Nachwuchs-Pferdefreunde im Vordergrund. Reiten, Fahren, Bodenarbeit, Lernen und Wissen, Spiel und Spaß rund um die Pferde und Ponys – darum ging es im europäischen Themenmonat Mai. Leider waren bundesweit nur 18 VFD-Kids Veranstaltungen angemeldet - das ist noch ausbaufähig!

Der nächste Themenmonat im Mai 2018 beschäftigt sich mit dem Thema Faszination Wanderreiten und Wanderfahren

Athen-Kassel-Ritt



Auf der Equitana erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz der Auftakt zum „Athens-Kassel-Ride“ .

Vier Langzeit- und Wanderreiter, unter der Schirmherrschaft der VFD, haben sich zusammen getan, um 3000 km von Athen nach Kassel zu reiten. Die Abenteuer von Mensch und Pferd könnt ihr begleiten unter „The Athens-Kassel-Ride 2017“

Die VFD Bayern empfängt die Athen-Kassel-Trail-Crew die am 09. April in Athen gestartet ist, auf Ihrem Weg nach Kassel. Drei VFD-Mitglieder nehmen an diesem anspruchsvollen rund 3000 km langen Ritt von Athen nach Kassel teil. Eine Delegation mit Longridern aus aller Welt holt die Crew am 23.06.17 an der Grenze zu Österreich ab.

Zum Flyer geht es hier Flyer-athen-kassel-verkleinert.pdf879.73 kB

Am 9. Juli werden die Weitreiter in Kassel erwartet. Auf der letzten Etappe begleitet VFD-Rittführer Arno Klöser aus Hessen die Gruppe.







Wasser ist Leben - Equiwent baut einen Brunnen

Mit Unterstützung durch die VFD und einer großen Spende des VFD Gründers Hans Peeck konnte in Rumänien Menschen und Pferden geholfen werden Auf der Equitana wurden bei Standpunkt.Pferd noch einmal rund 200€ für das Projekt in Rumänien gesammelt. Mehr über Equiwent und die Verbindung zu VFD Gründer Hans Peeck ist in einer bewegenden Geschichte zu lesen. Alles über den Brunnen in einem rumänischen Dorf und weitere Projekte von Equiwent hier Equiwent wird VFD Partner. Darüber in Kürze mehr .

AERA, Route équestre d'Artagnan –

„Europäische Kulturstraße“ oder Kulturweg des Europarats

Die AERA, Route équestre d'Artagnan, ist eine Transnationale Route von mehr als 4.000 Kilometer weg zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad. Freies Reiten in einem grenzenlosen Europa! WeitereInformationen







Aus den Ländern:







Wanderreiterlager 2017 in Bischofsreut

Die VFD Bayern empfängt die Athen-Kassel-Trail-Crew, die am 09. April in Athen gestartet ist, auf Ihrem Weg nach Kassel. Eine Delegation mit Longridern aus aller Welt holt die Crew am 23.06.17 an der Grenze Österreich ab.

Sie wollen dabei sein und ein Teil des großen Abenteuers werden? Gerne!

Schreibt uns über Facebook oder per Mail: info@vfd

Mehr Infos







Titanen der Rennbahn

t vom 23. bis zum 25. Juni 2017 in Brandenburg

Zum ersten Mal ist ein VFD-Team bei den "Titanen der Rennbahn" - der Event findet vom 23. bis zum 25. Juni 2017 statt. Auf Initiative von Peter Schießl - VFD-Bayern - organisierten wir dieses wichtige Projekt mit großer Breitenwirkung in der Pferdewelt. Das Fahrlehrgerät EFI kommt zum Einsatz und VFD-Pavillon geben VFDler Auskunft über unsere Aktivitäten. Einige VFD-Mitglieder nehmen auch an den Wettbewerben teil, wie Archim Rensch und Team aus Lychen mit seinen Mulis.



Hier könnt ihr den Flyer runterladen: Flyer

Landessternritt NRW: vom 28.07.-30.07.2017 im Extertal

unsere Ausschreibung des 17. Landessternrittes ins nord-östliche NRW, fast im Dreiländereck mit Niedersachsen und Hessen. Wir freuen uns, euch bei Erich Busch & Team im Extertal begrüssen zu dürfen.Nähere Informationen unter VFDnet

Rückblick auf die Mitgliederversammlung der VFD-SAAR

Gut besucht war die Mitgliederversammlung der VFD-Saar am Freitag, dem 24.3., bei der auch Neuwahlen durchgeführt wurden. Neu in den Vorstand wurden gewählt: Kassenwartin_und_Sportwartin_Saarland.pdf99.38 kB. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt und alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.

Ein Portrait der neuen Vorstandsmitglieder wird in den nächsten Tagen auf unserer Internetseite erscheinen.

Bei der anschließenden Ehrung gab es für 25 VFD-SAAR-Veranstalter wieder schöne Präsente, die die neue Sportwartin als erste wichtige Amtshandlung überreichte. Vor allem der flexible Futtereimer der Firma Reitsport Krämer und die Fliegencreme von Cevaline (Fa. USG) waren beliebte Präsente.

C. Claus

News aus Baden-Württemberg



Landessternritt in die Vulkanberge des Hegaus

Wir freuen uns darauf, vom 15. bis 17. September 2017 zahlreiche Wanderreiter und -fahrer auf Hof Hewenblick am Ortsrand von Anselfingen bei Engen begrüßen zu dürfen. Der Landessternritt 2017 mit Sternfahrt führt uns dieses Jahr in die Vulkanberge des schönen Hegau zu Familie Groemminger.

Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 40 Teilnehmer beschränkt.

Anmeldeschluss: 15. August 2017

Weitere Infos und Anmeldung



Neuer 1. Vorsitzender

Seit dem 19. März 2017 hat der VFD-Landesverband Baden-Württemberg mit Albert Weitzmann einen neuen ersten Vorsitzenden. Er löst damit die langjährige erste Vorsitzende Martina Neuscheler ab, die sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl

Aufstellen lies. Jeder Wechsel bringt Veränderungen mit sich und fordert eine Zeit der Neufindung. Im Zuge von Umstrukturierungen können wir daher momentan Neuheiten nicht in gewohntem Umfang bieten.





Weitere Veranstaltungen:

Das Ammerbucher Pferdefestival.

VFD-Pferdemann Peter Pfister ist diesen Sommer Mittelpunkt zweier großer Pferdefestivals.







Am 15. und 16 Juni findet in Baden-Württemberg das Ammerbucher Pferdefestival statt.

Vom Zauber der Verständigung!- Pferdefestival Ostfriesland

Samstag, 19. August 2017 - 09:00 bis Sonntag, 20. August 2017 - 16:00

Der Bezirksverband Ostfriesland feiert in diesem Jahr seine 5jährige Erfolgsgeschichte und will dies mit einer ganz besonderen Veranstaltung feiern.

Auf der großzügigen und wunderschönen Anlage des Friesenpferdegestütes "Der Polderhof" in Bunde werden vom 19.20.August 2017 die VFD Flaggen gehisst. Insgesamt 5 prominente Referenten aus den unterschiedlichen Reitweisen werden uns an diesem Wochenende ihre Ausbildungsweisen und ihr Wissen näher bringen. Veranstaltungsinformationen







Die nächsten Termine im VFDnet:

Kräuterwanderung Außenstammtisch Kräuterwanderung mit Fabian Kalis, am Dienstag, 11.07.17 um 19:00 Uhr im Wesloer Forst Wir treffen uns am Holzhof Wesloe in Lübeck mit Herrn Fabian Kalis zu einer Abendkräuterwanderung. Fabian Kalis lebt als selbständiger Imker und Naturerlebnispädagoge mit seiner Familie... Holzhof Wesloe

Weiterlesen Stammtisch Monatlicher Reiterstammtisch des Unterverband Leverkusen-Solingen. Gäste willkommen Gaststätte Zur Trompete

Weiterlesen VFD MK Stammstisch Monatlicher Stammtisch des Märkischen Kreises - Gäste sind willkommen Zum Försterhaus

Weiterlesen Stammtisch Wir treffen uns in gemütlicher Atmosphäre und sprechen über Ross und Reiter Restaurant Storchehus

Weiterlesen Rund um die Adelegg ... durch das dunkle Herz der Allgäus Rund um die Adelegg ... durch das dunkle Herz des Allgäus

3 Tage-Tour Täglicher Start ab 2 Personen von Mai bis Mitte Oktober möglich (siehe auch Reitbericht, Impressionen und weitere Bilder in der Galerie)

Rittbeschreibung: Ein Ritt durch das dunkle Herz des Allgäus auf dem Rücken... Rund um die Adelegg

Weiterlesen *** Kneipp-TourNatur – Wald & Wasser-WanderRitt 3 Tage SternRitte im lieblichen Kesseltal Unser neues Rittarrangement - nicht nur für heiße Sommertage. Wir durchstreifen schattige Wälder auf dem Rieskraterrand, folgen dem gewundenen Bachlauf der Kessel und rasten Mittags an einladenden Kneipp-Anlagen in wunderbarer Natur. Relativ kurze Tagesentfernungen... WANDERREITEN RUND UMS RIES - WanderReitbetrieb Hof Kranichaue

Weiterlesen Körperwahrnehmung - Losgelassenheit - Durchlässikeit Körperwahrnehmung – Losgelassenheit – Durchlässigkeit

In diesem Kurs geht es in erster Linie um die Wahrnehmung des

eigenen Körpers, fühle ich mich wohl in meinem Körper, gibt es

Bereiche die festgehalten, hart oder sogar schmerzhaft sind? Was kann

ich tun um loszulassen... Weidenhof

Weiterlesen Outdoor-VFD-Treff Pferdefreunde Halle-Saalekreis Diesmal läd die Familie Decker + Eppmann Euch herzlich zum nächsten VFD-Treff

nach Schlettau, Domnitzer Weg 3 (06193 Wettin-Löbejün) ein. Es ist schon eine kleine Tradition, dass wir unser Treffen im Sommer an die frische Luft verlegen. Es darf... Deckerhof

Weiterlesen VFD Treff Sommerpause Wir machen im Juli Sommerpause! Daher findet kein Themenabend im Hotel Heyer statt. Wir wünschen euch schöne Ferien und einen schönen Urlaub!

Weiterlesen Kurs Juniorpässe, Geländereiter, Wanderreiter, Geländerittführer Theorieunterricht für Juniorpass und Geländereiter. sowie für Wanderreiter und Geländerittführer. Anmeldung erforderlich. Die Termine sind zusammenhängend. In jedem Monat 1 Kurstag - die Zeiten sind angepasst an die jeweiligen Gruppen und werden danach auch eingeteilt.

Weiterlesen

Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. Bundesgeschäftsstelle Ansprechpartner: Christiane Ferderer

Zur Poggenmühle 22 27239 Twistringen Deutschland Tel. +49 4243 942404 Fax. +49 4243 942405 bundesgeschaeftsstelle@vfdnet.dehttp://www.vfdnet.de