Freudige Überraschung zum Jahresende - Dannyjune Smith ist BESTE Countrysängerin 2018

Eine freudige Überraschung zum Ende des Jahres

- Dannyjune Smith ist Beste Countrysängerin 2018 -

Am Abend des 08. Dezember 2018 fand in der schönen Siegerlandhalle die alljährliche Verleihung des Deutschen Rock & Pop Preises statt.

Weit über hundert Künstler nehmen hier regelmäßig teil in der Absicht, einen der begehrten Preise zu erlangen. So wird auf der Bühnen den gesamten Tag über fleissig in allen Sparten vor einer Fachjury musiziert. Bereits ein halbes Jahr zuvor werden ausserdem die Einsendungen der Sonder- und Nebenkategorien entgegengenommen und sorgfältig ausgewertet.

Dannyjune Smith aus Langenselbold in Hessen erhält diese Ehrung in diesem Jahr zum insgesamt sechsten Mal. Ihr Album Phoenix, welches seit Herbst 2017 auf dem Markt ist, erzielte bereits im letzten Jahr zwei erste Plätze. Mit dem Song „Sweet little Angel“, der nun seit Sommer 2018 auch seinen Weg in die Öffentlich- Rechtlichen gefunden hat, verhalf durch Dannyjune´s unverwechselbare Gesangsstimme zum erneuten Sieg.

Der Terminplan der sozial sehr engagierten Berufsmusikerin ist bereits für das kommende Jahr gut gefüllt: Neben Soloauftritten an ihrer Gitarre, im Duo und im Trio wird sie mit ihrer Band ebenfalls wieder "on Tour" sein. Fans dürfen sich bereits freuen auf eines der größten Countrymusic- Events Deutschlands mit Dannyjune und ihren Jungs. Hierzu erfahren wir in den nächsten Tagen mehr auf deren Website und den sozialen Medien der Künstlerin sowie den gängigen Countrymusic- Seiten.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

www.danny-june-smith.com

www.musiker-online.com/deutscher-rockpop-preis