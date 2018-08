Friesenpferde Familientag am 26.08.2018 in Thierhaupten

Der DFZ Royal Friesian (Verband Deutscher Friesenpferde in Zucht, Sport und Freizeit) veranstaltet am Sonntag, den 26.08.2018 auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten-Ötz einen großen Friesenpferde Familientag.

Foto: Susannes Blickwinkel

Die Friesenpferdezuchtschau, zu der die Körkommission vom Dachverband KFPS eigens aus den Niederlanden anreist, beginnt um 09 Uhr mit Vorstellung der Hengst- und Stutfohlen, gefolgt von der Wahl des „Besten Friesenfohlens der DFZ Region Süd-Ost“. Im Anschluss werden Friesenpferde unterschiedlichen Alters und Geschlechtes (Stuten, Wallache, Hengste) zur Aufnahme ins Stammbuch vorgestellt, prämiert und zum Ende des Tages der „Tagessieger“ und „Reservesieger“ gekürt.

In der Mittagpause und zum Ende der Veranstaltung finden zwei Barockpferde-Cup Dressurprüfungen statt. Die 10 besten Friesenpferde-Reiterpaare, der diesjährig vorausgegangenen Qualifikationsprüfungen, zeigen eine A-Dressur (WBO) und eine Dressurkür und der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl der 6 Prüfungen wird Sieger des „DFZ Barockpferde-Cups Region Süd-Ost 2018“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Während des Tages haben Besucher die Möglichkeit Lose für die „Große Tombola“ zu erwerben. Von Pferdezubehör bis hin zum Hauptpreis, einer KI-Besamung des KFPS Deckhengstes TIEDE 501 (Deckstation De Nieuwe Heuvel, NL-Lunteren) im Wert von 1.000 EUR ist alles dabei.

Der Eintritt ist frei. Beginn der Veranstaltung 09.00 Uhr. Ende gegen 17.00 Uhr.

Stellv. Regionalvorsitzende DFZ Region Süd-Ost

Christine Schmalbach, Tel.: 08432/9493819

E-Mail: christine.schmalbach@pferdereisen-spezialist.de

Thierhaupten (hils)

Hildegard Steiner