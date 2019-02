uvex suxxeed diamond

SPOGA HORSE Februar 2019 – uvex news

Das klassische Design des uvex suxxeed macht diesen Helm so erfolgreich und beliebt in allen Disziplinen. Unter den fünf verschiedenen Variationen – velours, glamour, luxury, luxury lady und active – findet jeder Reiter sein Lieblingsdesign. Shine like a diamond – wie ein Sternenhimmel aus glitzernden Kristallen und glänzenden Perlen funkelt die neueste Variante suxxeed diamond, den uvex in Zusammenarbeit mit Swarovski® entwickelt hat. Für die neue Glam-Variante der beliebten Reithelmserie, den uvex suxxeed diamond, entwickelte uvex gemeinsam mit den Designern von Swarovski® einen Sternenhimmel aus Diamanten: Auf seidenmattem Satin funkeln verschiedenfarbige Swarovski® Kristalle und Perlen um die Wette. Die Farbspektren der glitzernden Elemente sind auf die Helmfarbe abgestimmt: klare, anthrazitfarbene und dunkle auf der schwarzen, verschiedene Blau- und Violetttöne auf der blauen Farbvariante des Helms. Ein einzigartiges Design, welches exklusiv für uvex entwickelt wurde. Der neue suxxeed diamond – weil ohne Glitzer im Sattel einfach gar nichts geht!

Der uvex suxxeed wird nach der innovativen hardshell technology gefertigt und besteht aus einer gespritzten Außenschale und EPS im Innern. Eine hochwirksame Sicherheits-Kombination: Außen schlagfest, innen stoßabsorbierend. Der Helm verfügt über eine uvex Klimaregulierung im Helminneren, die stets für einen kühlen Kopf sorgt. Mit dem Komfortverschluss uvex Monomatic, dem R-FAS-Gurtsystem und der IAS 3D-Größenverstellung ist der Helm mehrdimensional millimetergenau an die Kopfform anpassbar. Zudem ist die speziell für Reiter entwickelte Innenausstattung im uvex Design feuchtigkeitstransportierend, antibakteriell, antiallergen, herausnehmbar und waschbar. Made in Germany

Erhältlich in black und blue Größen

xs-s (54-55 cm)

s (55-56 cm)

m-l (57-59 cm)

Über die uvex group

Die uvex group vereinigt drei international tätige Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, die uvex sports group (uvex sports und ALPINA) und Filtral. Die uvex group ist mit 48 Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit Schwerpunkt in Deutschland. Zwei Drittel der 2.800 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2018) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt uvex Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich.