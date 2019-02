Frische Infos direkt aus dem abenteuerlichen EQUILALAND!

THEMENTEASER

Topthemen und News. Backstage und On Stage.

Emotionale Stories über Pferde, Showreiter und ihre Freundschaften.

Erzählenswerte Geschichten aus dem abenteuerlichen EQUILALAND

und beim spektakulären Ensuite-Spektakel EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN.

Wir möchten Sie einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen.

Worüber? Nachfolgend finden Sie eine Auswahl… Topthemen und News. Backstage und On Stage.Emotionale Stories über Pferde, Showreiter und ihre Freundschaften.Erzählenswerte Geschichten aus dem abenteuerlichen EQUILALANDund beim spektakulären Ensuite-Spektakel EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN.Wir möchten Sie einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen.Worüber? Nachfolgend finden Sie eine Auswahl… MEHR INFO STORIES

Hinter den Kulissen, immer emotional, mit spannendem Background.

Einige Stories in EQUILA und EQUILALAND. Gern unterstützen wir Ihre Recherche, vermitteln Interviews, Termine, Materialien… UNGLEICHE GROSSE FREUNDE



Der Riese und einer der Kleinsten, immer zusammen: Barkley und Bertl sind unzertrennliche Freunde geworden im EQUILALAND. Von Anfang an hat Hausesel Bertl bei dem sanftmütigen Shirehorse Barkley Gesellschaft und Schutz gesucht. Eine kuriose Freundschaft, denn…

GASTSTAR: KENZIE DYSLI REITET BEI EQUILA

Viele Pferdebegeisterte Mädchen kennen Kenzie Dysli. Klar, hat sie doch bei den OSTWIND-Filmen die spektakulären Reitszenen gedoubelt.



EQUILA hat die junge Spanierin nach München eingeladen und ihr angeboten, Teil der EQUILA-Familie zu sein. Für ein Wochenende schnupperte sie hinein in die Welt einer Live-Show. Wie war das wohl für Kenzie, die ihre beiden treuen vierbeinigen Begleiter James und Attila mitbrachte?

UKKO, DAS WUNDERPFERD

Ein blaues Auge, Nerven aus Stahl und ganz sanft zu Kindern. Ukko ist unser Star der Trickreiterpferde und ein echter Alleskönner. Dabei war der Hengst noch ein richtiges Baby, als ihn unser Trickreiter-Chef Eric Hasta Luego kaufte. Doch wer mit seinen Reitertricks im Guinness-Buch der Rekorde steht, hat einfach ein Auge für Talente…

Schöne Handwerkskunst im Akkord

Nicht mehr als 10 Minuten haben Chefmaskenbildnerin Linda Friebel und ihre beiden Stylistinnen für Phero, Amara, Ito und all die 50 Reiter, Tänzer, Akrobaten und die Violinistin Zeit, um sie mit Theaterschminke, den für sie gefertigten Perücken und Special Effekts in den Charakter zu verwandeln, den sie für EQUILA auf der Bühne spielen. Eine Fließbandarbeit, die aber das Händchen fürs Persönliche braucht…

EIN LEBEN FÜR DIE PFERDE –

ALEX GIONA UND SEINE BEGABTE FAMILIE

Mit seiner Freiheitsdressur verzaubert der Italiener Alex Giona das Publikum. Neun weiße Pferde folgen seinen leisen Tönen, wenn er bei EQUILA als Häuptling der Freiheiter den Siedlerjungen Phero in diese hohe Kunst einführt. So wie im richtige Leben: Phero ist in Wirklichkeit Alex Sohn Diego und dank seiner väterlichen Strenge zunehmend ein Meister im Reiten der Ungarische Post. Seine Tochter Giulia und seine Brüder Pier und Gianluca tun es ihm gleich – eine pferdevernarrte Familie durch und durch.





Apassionata Park München GmbH & Co. KG

Hans-Jensen-Weg 3 • 80939 München

Fax: +49 (0)30 225 009 444



Public Relations

Frederike Koppetsch

089 – 121 402 541

Frederike.Koppetsch@apassionata.com



Jana Hünermann

089 – 121 402 540

Jana.Huenermann@apassionata.com



Selina Nickel

089 – 121 402 542

Selina.Nickel@apassionata.com