Führung „Giftpflanzen für Pferde“ im Botanischen Garten in München

Hallo zusammen,



der VFD-Kreisverband München Stadt & Land bietet in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch zwei Termine für eine Führung zum Thema „Giftpflanzen für Pferde“ im Botanischen Garten in München an.



Treffpunkt ist am 27. April 2017 und am 14. September 2017 jeweils um 17:45 Uhr am Eingang des Botanischen Gartens in der Menzinger Straße in München. Die Führung mit der Biologin Dr. Kurbasik beginnt dann um 18 Uhr. Die Führung dauert gut eine Stunde und kostet inkl. Eintritt pro Person 10 EUR für VFD-Mitglieder bzw. 15 EUR für Nichtmitglieder.



Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25 Personen pro Führung. Für Übungsleiter und Prüfer wird die Teilnahme mit 1,5 UE als Fortbildung anerkannt. Bitte sagt vorab Bescheid, wenn ihr eine Teilnahmebestätigung braucht.



Nach der Führung können wir noch zusammen in ein nahe gelegenes Gasthaus gehen.



Anmeldungen für die Führung sammele ich als wirtschaftl. Trägerin der Veranstaltungen, Mail: info@gluecklich-reiten.de.

Bitte sagt immer dazu, ob ihr zur April- oder zur September-Führung kommen möchtet.







Viele Grüße



Verena