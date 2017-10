Fünf Finalsieger in Ankum

Prix St. Georges - Finale für Amateure: v.l. Luisa Emmerich, Franziska Sieber, Hildegard Schultmann, Alexander Kern, Karin Ammeling, Katharina Pickel, Pia Timmermann, Jana Köning, Magdalena Danninger, Stefan Aschenbroich, Jule Ross und Richter Michael Wassmann. © ADC







(Ankum) Junge Reiter, Junioren, Amateure und Professionals trugen am Wochenende ihre Finals beim dritten von vier Herbstturnieren des Ankumer Dressur Clubs im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum aus.



Bei den Jungen Reitern dominierte Rebecca Horstmann mit ihrem Junioren-EM- und DM-Pferd Friend of mine. Mit 70.175 Prozent führte sie somit die Top Drei vor Bad Essenerin Nane Grundwald mit Solitaire und Ilene Wiese aus Unna mit Hironimo an.



Münsteranerin Ricarda Franziska Peukert sicherte sich die Finalprüfung der Junioren im Sattel ihres Ponyhengstes Golden Gate N. Die 17-jährige setzte sich mit ihrem Ergebnis vor Emma Bodenkamp aus Samern mit Ulises und Merle Schroth aus Stuhr mit La Speranza.



Horstmann sicherte sich neben dem Finalsieg auch die goldene Schleife in der zweiten Abteilung der Amateur-S. In dieser Prüfung ließ sie Hildegard Schultmann mit Alwin und Luisa Emmerich mit D' Artagnon hinter sich. Emmerich sicherte sich zu guter Letzt am Sonntagnachmittag den Prix St. Georges – Finale der Amateure – mit D' Artagnon. Münsteranerin Schultmann wurde dritte, denn den Silberrang belegten Franziska Sieber und Charly WRT aus Dortmund. Rang eins und zwei in der ersten Abteilung der Amateur-S gingen, wie bereits beim vergangenen ADC-Turnier, an Kim Burschik aus Iserlohn mit Powerfee GB und Filaro OLD vor Katharina Pickel aus Langenhagen mit Fulmer Feather Duster.



Auch Matthias Bouten aus Sonsbeck stand beim dritten ADC-Turnier gleich drei Mal auf der Siegerposition. Im Sattel von Hugo Z gewann er die M*-Dressur - Dante Delux MJ pilotierte er zu Gold in der Intermediaire II und im Kurz-Grand Prix für acht- bis zehnjährige Pferde. Die zweite Abteilung der Intermediaire II ging an die dreifache Berufsreiterchampionesse Bianca Kasselmann, die mit dem neunjährigen Diamaggio-Sohn Dinaro 70.219 Prozent bekam. Die 20-jährige Jessica Krieg aus Heinsberg gewann mit Special Edition und 70.767 Prozent das Grand Prix Finale.



In zwei Wochen öffnet der Ankumer Dressur Club ein letztes Mal in diesem Jahr seine Tor und lädt zu fünf Tagen Dressursport in die Reitanlage am See- und Sporthotel Ankum. Der Eintritt ist bei allen ADC-Turnieren frei, Besucher sind herzlich willkommen. Informationen, Zeitplan, Starter- und Ergebnislisten finden Sie unter www.ankumer-dressur-club.de.



Ergebnisse im Überblick:



7 Dressurprüfung Kl.M** - Int. Einzelaufgabe JUN, Finale für Junioren: 1. Ricarda Franziska Peukert (Münster), Golden Gate N, 66.360%; 2. Emma Bodenkamp (Samern), Ulises 4, 66.096%; 3. Merle Schroth (Stuhr), La Speranza 5, 65.702%; 4. Ida Luise Niederdorf (Rinteln), Dressman 50, 65.482%; 5. Mette Schön (Porta Westfalica), Weisel 5, 64.868%; 6. Greta Holtmann (Billerbeck), Norlunds Cartoon, 63.947%;



14 Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II:

1 Abteiltung: 1. Matthias Bouten (Sonsbeck), Dante Delux MJ, 70.833%; 2. Sabine Schut-Kery (USA), Sanceo, 70.175%; 3. Jil-Marielle Becks (Senden), Damon's Satelite, 69.123%; 4. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Helenenhof's Catoo, 67.807%; 5. Carde Meyer (Kornwestheim), Reatino M, 67.105%; 6. Patricia V. von Merveldt (Vechta), Füchtels Floriscount OLD, 66.886%;



2 Abteiltung: 1. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Dinario 6, 70.219%; 2. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.), Hot Dance, 70.132%; 3. Malin Nilsson (Nottuln/SWE), Rubin Cartier 3, 68.114%; 4. Jessica Krieg (Heinsberg), Special Edition 8, 67.675%;



9/1 Dressurprüfung Kl.S*, Amateure mit 0-766 Ranglistenpunkten: 1. Kim Burschik (Iserlohn), Powerfee GB, 70.278%; 2. Kim Burschik (Iserlohn), Filaro OLD, 69.087%; 3. Katharina Pickel (Langenhagen), Fulmer Feather Duster, 67.976%; 4. Jana Köning (Wettringen), Reality Dream 8, 67.778%; 5. Karin Ammeling (Nordhorn), Bonnie Blue, 67.579%; 6. Annika Pax (Osnabrück), Rascalina 7, 67.024%;



9/2 Dressurprüfung Kl.S*, Amateure mit 767 u. mehr Ranglistenpunkten: 1. Rebecca Horstmann (Ganderkesee), Friend of mine 2, 70.556%; 2. Hildegard Schultmann (Münster), Alwin 32, 69.484%; 3. Luisa Emmerich (Bochum), D' Artagnon 4, 69.325%; 4. Luisa Emmerich (Bochum), Daytona E, 69.286%; 5. Magdalena Danninger (Heimstetten), Queeny 44, 68.849%; 6. Ninja Rathjens (Barmstedt), Renoir 143, 68.730%;



15 Dressurprüfung Kl.S*** - Kurz-Grand Prix, Für 8-10j. Pferde: 1. Matthias Bouten (Sonsbeck), Dante Delux MJ, 71.434%; 2. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.), Hot Dance, 67.946%; 3. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Highline 5, 67.558%; 4. Johannes B. Rühl (Idstein), Dante 94, 66.822%; 5. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Helenenhof's Catoo, 66.163%;



16 Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage, Für 11j. u. ält. Pferde: 1. Jessica Krieg (Heinsberg), Special Edition 8, 70.767%; 2. Lothar Plötz Dr. (Einbeck), Don of Darkmoor, 67.467%; 3. Zina Facklam (Hagen a.T.W.), Limited Edition 27, 67.133%; 4. Wolfgang Westenhöfer Dr. (Hildesheim), Da Vinci 211, 65.933%; 5. Cornelia Dyhr (Düsseldorf), Lionel 45, 65.667%; 6. Wolfgang Westenhöfer Dr. (Hildesheim), Hennessy 91, 64.200%;



13 Dressurprüfung Kl. S* - Int. Einzelaufgabe JR, Finale für JUN & JR: 1. Rebecca Horstmann (Ganderkesee), Friend of mine 2, 70.175%; 2. Nane Grunwald (Bad Essen), Solitaire 89, 67.895%; 3. Ilene Wiese (Unna), Hironimo 3, 66.842%; 4. Rika Wessels (Höltinghausen), Sir Dancer- S, 65.789%; 5. Vanessa Dornhöfer (Aachen), Adriano 228, 64.868%;



10 Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges, Finale für Amateure: 1. Luisa Emmerich (Bochum), D' Artagnon 4, 69.693%; 2. Franziska Sieber (Dortmund), Charly WRT, 69.342%; 3. Hildegard Schultmann (Münster), Alwin 32, 68.553%; 4. Alexander Kern (Oerlinghausen), Lakross 2, 68.377%; 5. Karin Ammeling (Nordhorn), Bonnie Blue, 68.158%;6. Luisa Emmerich (Bochum), Daytona E, 68.026%;



Pressemitteilung vom 29. Oktober 2017

P.S.I. GmbH