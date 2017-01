Fulminanter Ticketverkauf zur 20. PARTNER PFERD Sparkassen

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017









Das Konzept zur Sparkassen Jubiläums-Gala am Freitagabend ist nicht nur aufgegangen, es ist regelrecht durchgestartet. Zur 20. PARTNER PFERD hatte das Team der veranstaltenden Agentur EN GARDE Marketing GmbH die faszinierende und einzigartige Mischung aus Sport und Show noch einmal erweitert und aufpoliert. Bereits der Vorverkaufsstart im vergangenen August hatte alle bisherigen Rekorde gebrochen, die Leipziger Messe kann zudem schon seit Monaten davon berichten, dass die Ausstellungsfläche zur Jubiläumsausgabe des internationalen Fünf-Sterne-Events ausgebucht ist. Inzwischen ist auch das Kartenkontingent zur Sparkassen Jubiläums-Gala fast erschöpft. Somit haben sich EN GARDE Marketing und die Leipziger Messe nun dazu entschlossen, weitere Tribünenplätze frei zu geben und somit noch mehr Menschen als sonst am Freitagabend den Besuch der PARTNER PFERD zu ermöglichen.



Bei diesem wichtigsten Sportereignis in Leipzig und der Region dabei zu sein, ist ein unvergleichliches Erlebnis – nicht nur für Pferdefans. Gerade die Sparkassen Jubiläums-Gala präsentiert dabei ein strahlendes Rundumpaket der PARTNER PFERD: Weltcup-Prüfungen in Springen und Gespannfahren, zudem eine magische Show mit den Höhepunkten aus den 19 vergangenen PARTNER PFERD-Acts mit internationalen Superstars der Szene wie Jean-François Pignon und Alizée Froment.



PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Gern gesehener Star bei der Sparkassen-Jubiläumsgala: Jean-Francois Pignon und seine spektakuläre Freiheitsdressuren

Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.



Pressekontakt:



Ausstellung und Rahmenprogramm

Leipziger Messe GmbH

Patricia Grünzweig

Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig

Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544

E-Mail:



FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show

EN GARDE Marketing GmbH

Kirsten Maier

EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport

Im Grund 1 • 71397 Leutenbach

Telefon: (0151) 424 300 65

E-Mail:



Weitere Recherchemöglichkeiten unter:



Veranstalter - Homepage

Veranstalter - Facebook



