Gahlen 2017 - Erfolgreich beendet - Blick auf 2018 gerichtet

(Gahlen) Nicht gleich am Montag, aber sehr bald danach beginnt die „lockere“ Planungsphase für Gahlen 2018 - dann richtet Christiane Rittmann, die Vorsitzende des RV Lippe-Bruch Gahlen, den Blick schon mal in Richtung Januar 2018 für die 24. Auflage des nationalen Hallenreitturniers.

Das wird nach dem derzeitigen Planungsstand vom 5. - 7. Januar 2018 stattfinden und ein paar Pläne haben die Verantwortlichen dafür schon „in der Tasche“. Ein absoluter Gewinn war nach Einschätzung des Vereins das Mannschaftsspringen für die Vereine am Freitagabend. Christiane Rittmann: „Das hat eine Super-Stimmung in die Halle gebracht. Es haben sich im Nachhinein auch sehr viele Vereine bedankt, dass wir dieses Springen ausgeschrieben haben.“ Teamspirit hat also klar das Zeug zur Wiederholung! Alle zehn teilnehmenden Vereine wurden zudem mit Preisgeld bedacht. „Wir halten uns an unsere Aussage gegenüber Sponsoren, das wir das Geld in den Sport geben“, so Rittmann.

„Getüftelt“ werden soll noch am Tagesprogramm am Samstag. „Ich denke wir müssen vielleicht das Zeitspringen anders ausschreiben, evtl. ohne Qualifikation“, so Rittmann. Möglicherweise könnte auch noch eine Prüfung hinzu kommen, allerdings wird das im Team besprochen und entschieden. Rund 8000 Zuschauer kamen 2017 in die Reithalle an der Nierleistraße, vor allem der Samstagabend erwies sich erneut als absoluter Anziehungspunkt.

Die Indoor-Vielseitigkeit zog etliche Zuschauer, allerdings dürfte das Wetter (Glatteis am Vormittag) den einen oder anderen „ausgebremst“ haben. Auch einige Teilnehmer kamen „nicht vom Hof“ und sagten kurzfristig ab.

Merschformann und Engbers letzte Sieger

Die beiden Springprüfungen des Sonntags sicherten sich Markus Merschformann (Laer) und Daniel Engbers (Borken). Merschformann, der den Sportstall von Bundestrainer Otto Becker betreut und sein Amt als Bundestrainer Springen im Nachwuchsbereich aufgab, pilotierte Lacoste GD im Preis der Bäckerei Sporkmann, Springen Kl. S* auf den ersten Rang. Daniel Engbers, der am Freitag bereits erfolgreich in Gahlen Platzierungen sammelte, holte sich im Stechen im Preis der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe Schermbeck mit Evening Black den ersten Platz. Übrigens war der Sieger im Großen Preis von Gahlen hier auch erfolgreich. Markus Renzel wurde mit Quick Step Zweiter.

Ergebnisse Gahlen 2017

11 Springprfg.Kl.S m.St.**, Preis der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe Schermbeck, Ehrenpreis: Gaststätte zur Mühle, Schermbeck, Sonderehrpreis der Firma CWD

1.Daniel Engbers (Borken) auf Evening Black *0.00 / 31.65

2. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Quick Step *0.00 / 32.19

3. Marc Boes (BEL) auf Chuck Berry *4.00 / 31.76

4.Hubertus Dieckmann (Bottrop) auf Cassiona GL *4.00 / 33.81

5.Lars Volmer (Legden) auf La Corunja *4.00 / 34.02

6. Katrin Eckermann (Kranenburg) auf Vallejo *8.00 / 36.37

7 Springprüfung Kl.S*, Preis der Bäckerei Sporkmann, Bottrop, Ehrenpreis: SCHMITZ Der Zweiradexperte, Dorsten

1. Markus Merschformann (Laer) auf Lacoste G.D. 0.00 / 50.60

2. Otmar Eckermann (Kranenburg) auf Cornwell 0.00 / 50.64

3. Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid) auf Over the Top 0.00 / 52.39

4. Katrin Eckermann (Kranenburg) auf Catoki Boy 0.00 / 52.41

5.Klaus Otte-Wiese (Neuenrade) auf Donner I.K 0.00 / 53.94

6.Toni Haßmann (Münster) auf Canada I.Z. 0.00 / 54.87

Pressemitteilung 8. Januar 2017