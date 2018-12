Gahlen – Es kann losgehen: Die 25. Auflage von Gahlen 2019 vom 4. - 6. Januar wird für rege Betriebsamkeit beim RV Lippe-Bruch Gahlen sorgen. Das erste Turnier des neuen Jahres zieht reichlich Teilnehmer nach Gahlen. Allen voran Markus Renzel aus Oer-Erkenschwick, der bereits zweimal den Großen Preis am Samstagabend gewinnen konnte und zu den immer wieder gern gesehenen Gästen zählt. Hans-Thorben Rüder aus Greven ist in Gahlen dabei, Hubertus und Carolin Kläsener (Dorsten), Toni und Felix Haßmann aus Münster und Lienen und ebenso Katrin Eckermann (Füchtorf) und Johannes Ehning (Stadtlohn), der vor wenigen Wochen erstmals Vater geworden ist. Immer wieder Gahlen Besucher dürfen sich auf viele vertraute Gesichter freuen: auf Markus Merschformann (Rosendahl), den einstigen Bundestrainer Jugend, auf Oliver Lemmer (Lohmar), Hubertus und Meike Dieckmann (Kirchhellen), Lutz Gripshöver (Werne) und Hendrik Dowe (Heiden). Dowe gewann mit Con Touch 2015 den Großen Preis der Automobilgruppe Köpper in Gahlen. Schaut man genau hin, wird deutlich - es sind Reiterinnen und Reiter, die immer wieder zum Jahresbeginn nach Gahlen zurückkehren, um das neue Jahr sportlich in der Reithalle am Nierleiweg zu beginnen. Mehr Platz, mehr Show Gahlen 2019 baut auf das vertraute Format und setzt gleichwohl neue Akzente, in dem es mehr Platz für Zuschauer schafft. Die Ehrengäste ziehen um in den “ersten Stock” neben der Richter-Etage und damit wird die kurze Seite gegenüber frei für Zuschauer. Die Showblöcke sind zudem erweitert worden, denn auch am Sonntag bietet das Hallenturnier mit “Augenzwinkern” eine sportliche Einlage der eher ungewöhnlichen Art. Fußball meets Pferdesport - das geht und zwar mit der Unterstützung der umliegenden Fussball-Clubs. Zwei Vereine, der TuS Gahlen mit Damen- und Herrenmannschaft und der SV Schermbeck mit einem Team werden am Sonntag die Reithalle erobern und in eher ungewohnter Form Fußball spielen. Dazu gesellt sich noch ein Prominenten-Team, zu dem die Vereinsvorsitzende des RV Lippe-Bruch Gahlen, Christiane Rittmann, eisern schweigt, denn sonst wäre es ja keine Überraschung mehr…..