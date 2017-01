Geborgenheit beim Pferd hilft Kindern bei der Trauerbewältigung

Mut zum Trauern…

Trennung, Abschied und Verlust sind ein Teil von unserem Leben, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden.

Die endgültige Trennung – der Tod, bedeutet für immer Abschied nehmen zu müssen.

Das Leben von Kindern und Jugendlichen, gerät durch den Tod eines nahestehenden Menschen aus der Bahn.

Abhängig der Altersstufe und der Verlustart sind unterschiedliche Reaktionen zu beobachten.

Durch das Tier wieder Vertrauen gewinnen

Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung im Reitsport, beziehe ich das Pferd als Ressource in meine Arbeit ein.Die Kinder erfahren Vertrauen, Mut und Trost. Sie empfinden Geborgenheit und können Ihre Gefühle zeigen.

Praxisbeispiel:



Ein 8-jähriges Mädchen hat Ihren Vater, aufgrund seiner Krebserkrankung verloren. Ihre Oma starb vor einigen Monaten ebenfalls an Krebs. Sie war bisher in der Begleitung eher zurückhaltend und hat nur wenig über die Verluste offenbart.

In der ersten tiergestützten Begleitung mit dem Pferd, kam es zu einem sehr tiefgründigen Gespräch über den Tod ihrer Familienangehörigen.

Die Nähe zum Pferd hat ihr die nötige Sicherheit gegeben, sich zu öffnen.

Weiterhin unterstützt mich mein Hund Finn in der Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher.

Es sind keine Vorerfahrungen im Umgang mit Tieren notwendig.

Mut zum Trauern

Manuela Monn

Attenhauserstr.15

82335 Berg - Höhenrain

08171-4267875

0152-08770523

www.mut-zum-trauern.com

1506