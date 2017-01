Geburtstagsgeschenk: Wirst Du im Januar 20 Jahre alt? Dann gewinne Tickets zur 20. PARTNER PFERD

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017



Leipzig – Das 20. Jubiläum des internationalen Pferdesport-Stars PARTNER PFERD (19. - 22. Januar 2017), präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, wird natürlich gefeiert – und zwar mit Dir! Voraussetzung ist, dass Du im Januar 20 Jahre alt wirst, dann nämlich kannst Du am Gewinnspiel um einen ganzen Tag beim Weltcup-Turnier teilnehmen und diesen Event mit sensationellem Pferdesport, magischer Show sowie umfangreicher Ausstellung erleben.





Die PARTNER PFERD zelebriert ihr strahlendes 20. Jubiläum und Deinen Geburtstag! Die ersten 20 Besucher, die nachweislich im Januar 2017 ihr 20. Wiegenfest feiern, erhalten am 20. Januar ganztägig freien Eintritt mit Tribünenplatz.



Und so gehts: Ganz einfach am 20. Januar 2017 an den Infostand in der Eingangshalle Ost der Messe kommen, Personalausweis oder Führerschein nicht vergessen, um den Geburtstag nachzuweisen und mit ein bisschen Glück eine Kombikarte für den Turnierfreitag gewinnen. Diese Eintrittskarten gelten zum einen für die Tagesveranstaltung mit dem ersten Umlauf im FEI World Cup der Voltigierer, der internationalen Springprüfung IDEE Kaffee-Preis und dem PARTNER PFERD Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes. Mit dem Kombiticket erhält der Gewinner aber auch Zutritt zur Abendveranstaltung mit der sensationellen Sparkassen Jubiläums-Gala. Den Auftakt macht hier der Longines FEI World Cup der Springreiter, Qualifikation zur Wertungsprüfung am Sonntag, dem Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig.



Danach folgt eine Show, die es so nicht noch einmal geben wird, denn das Beste aus 19 PARTNER PFERD-Shows gibt sich die Ehre. Mit dabei sind unter anderem Jean-François Pignon, Alizée Froment, Ukrainian Cossacks, Horseman Team und eine Quadrille mit den Hengsten der Landgestüte Prussendorf, Moritzburg und Neustadt/Dosse. Zum Abschluss dieses aufregenden und mit Highlights gespickten Tages geht es noch in die Sparkassen-Trophy, der Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner. Und wenn die Meister der Leinen loslegen, gibt es kein Halten mehr!





Veranstalter ist die EN GARDE Marketing GmbH und die Leipziger Messe GmbH. Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vor- und Nachnamens sowie Fotoveröffentlichung auf Facebook oder in Publikationen der Veranstaltung selbst. Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden und nicht gegen Bargeld getauscht werden. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Familienangehörige von EN GARDE Marketing GmbH und Leipziger Messe GmbH. Teilnehmer/innen die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.



PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.



Pressekontakt:



Ausstellung und Rahmenprogramm

Leipziger Messe GmbH

Patricia Grünzweig

Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig

Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544

E-Mail:



FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show

EN GARDE Marketing GmbH

Kirsten Maier

EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport

Im Grund 1 • 71397 Leutenbach

Telefon: (0151) 424 300 65

E-Mail:



